Większość z nas te wirusy przeszła i mamy teraz przynajmniej pięć mocnych artykułów, które pokazują, że do 40 proc. populacji ludzkiej ma odpowiedź odpornościową. Nie przeciwciała, ma komórki (…), które mogą niszczyć koronawirusa SARS-CoV-2. Są to komórki, które zostały aktywowane przez odpowiedź na inne koronawirusy. (…) Jeżeli przechodziliśmy ciężkie przeziębienie parę miesięcy temu, może być to dla nas dobre – dodał.

