Które gatunki uprawiamy z rozsady?

Reklama

Domowa produkcja rozsady to najtańszy sposób na pozyskanie silnych, zdrowych roślin, które wcześnie zakwitną i wydadzą zadowalający plon. Kwiaty uprawiane z rozsady kwitną nawet o miesiąc wcześniej niż te wysiane wprost do gruntu. Produkcja rozsady jest zalecana w przypadku gatunków późno kwitnących, takich jak m.in. aksamitka, aster chiński, celozja, cynia, lobelia, petunia, werbena czy żeniszek meksykański. W polskich warunkach klimatycznych z rozsady uprawia się również ciepłolubne warzywa wrażliwe na przymrozki oraz gatunki o długim okresie wegetacji. W domu łatwo przygotujemy sadzonki brokułu, kalarepy, papryki, pomidora, oberżyny, ogórka szklarniowego, kapusty głowiastej, selera i wczesnej sałaty masłowej na pierwszy zbiór.

Kilka tysięcy rodzajów nasion warzyw znajdziesz w tym linku.

Podłoże i akcesoria do produkcji

Do domowej produkcji rozsady możemy użyć pojedynczych doniczek produkcyjnych albo wielodoniczek (palet z kilkunastoma lub kilkudziesięcioma osobnymi komorami). Zwolennikom rozwiązań ekologicznych spodobają się biodegradowalne torfowe doniczki rozsadowe, które sadzi się do gruntu razem z roślinami. Oprócz odpowiedniego pojemnika potrzebujemy sypkiego, mocno przepuszczalnego, sterylnego podłoża. Możemy sporządzić je sami z mieszanki ziemi uniwersalnej, torfu, piasku i wermikulitu. W sklepach ogrodniczych dostępne są także gotowe substraty do produkcji rozsady. Podłoże warto przesiać przez sito, by dodatkowo je rozdrobnić. Do pielęgnacji siewek przyda się także mały opryskiwacz ręczny albo ciśnieniowy. Optymalną wilgotność pomoże utrzymać miniszklarenka. Pojemnik z przezroczystą pokrywą i wywietrznikami ochroni delikatne roślinki przed szybkim wysychaniem podłoża oraz wahaniami temperatury.

Kiedy siać nasiona?

Nasiona kwiatów na rozsadę można wysiewać już w lutym. Przedwiośnie to także optymalny termin na siew nasion pomidora, papryki, wczesnej sałaty i selera. Nasiona ogórków szklarniowych na rozsadę wysiewamy w drugiej dekadzie marca, gruntowych zaś – w kwietniu. W pierwszej połowie marca rozpoczynamy również produkcję rozsady warzyw kapustnych i pora.

Jak siać nasiona?

Nasiona warzyw i kwiatów na rozsadę wysiewamy na uklepane i wyrównane, lekko wilgotne podłoże pojedynczo (do wielodoniczek) albo w odstępach 3-4 cm (na paletach i w skrzynkach). Jeśli siejemy nasiona do osobnych pojemników, zastosujmy siew gniazdowy – po 2-3 sztuki do jednej doniczki. Po wschodach zostawimy tylko jedną, najsilniejszą siewkę. Większe nasiona przykrywamy cieniutką warstwą przesianego podłoża, drobniejsze jedynie lekko wciskamy z użyciem płaskiej deseczki. Rozsadę nawadniamy dwa razy dziennie poprzez zraszanie mgiełką z opryskiwacza. Gdy siewki podrosną i zaczną stykać się listkami, należy je przepikować do osobnych pojemników.

Kiedy wysadzić?

Rozsadę ciepłolubnych warzyw i kwiatów przesadzamy do gruntu w połowie maja. Pod nieogrzewane osłony rośliny można przenieść w ostatniej dekadzie kwietnia. Kluczowym zabiegiem, który wieńczy produkcję rozsady, jest hartowanie sadzonek. W tym celu wystawiamy pojemniki z siewkami na zewnątrz, w półcieniste, zaciszne miejsce. Hartujemy siewki przez kilka godzin dziennie, stopniowo wydłużając czas, jaki rozsada spędza na zewnątrz, aż do pełnej doby. Dobre nasiona znajdziesz również w Garden Seeds Market.