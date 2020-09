Tydzień Świadomości Dławicy Piersiowej jest obchodzony z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i przy wsparciu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W tym roku jego hasło przewodnie brzmi „Poznaj swoją dławicę. Naucz się języka swojego serca”.

- Choroba niedokrwienna serca jest jedną z najczęściej występujących chorób w Polsce. Liczbę Polaków z jej rozpoznaniem ocenia się na ponad 1,5 miliona. (...) Ocenia się, że nawet 30 proc. osób z chorobą niedokrwienną serca może cierpieć z powodu dławicy piersiowej. W wielu przypadkach jej objawy zapowiadają wystąpienie zawału serca. Nie ma wątpliwości: objawów dławicy piersiowej nie należy lekceważyć – ostrzega kariolog prof. Piotr Jankowski z Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, cytowany w informacji prasowej przesłanej PAP.

Najczęściej przyczyną dławicy piersiowej (określanej też, jako dusznica bolesna) jest miażdżyca tętnic wieńcowych, które doprowadzają krew do mięśnia sercowego i zaopatrują go w tlen i substancje odżywcze. Objawy dławicy są spowodowane zmniejszeniem ilości dostarczanego tlenu do mięśnia sercowego w stosunku do jego zapotrzebowania. Występują głównie w sytuacjach, gdy zwiększenie na tlen wzrasta, np. podczas wysiłku fizycznego, silnych emocji, stresu.

Do objawów tej choroby zalicza się m.in. duszność i nadmierną potliwość po wysiłku, uczucie ciężkości, zmęczenie i osłabienie, ucisk, ciężar, dławienie, odczucie pieczenia oraz ból zamostkowy (dławicowy). Ból zamostkowy jest zlokalizowany w okolicach mostka, promieniuje zwykle do lewej strony ciała w kierunku szyi, żuchwy, lewego barku lub ramienia, do nadbrzusza oraz do okolicy międzyłopatkowej. Towarzyszą mu najczęściej: kołatanie serca, brak tchu i niepokój. Może on trwać od kilku do kilkunastu minut, a czasami nawet dłużej. Jego intensywność nie zmienia się wraz ze zmianą pozycji ciała czy fazy cyklu oddechowego.

- W przypadku pojawienia się dolegliwości mogących być objawem choroby niedokrwiennej serca zawsze należy pilnie skonsultować się z lekarzem - apeluje prof. Jankowski.

Zbyt późno diagnozowana dławica piersiowa prowadzi do postępującego pogorszenia wydolności fizycznej, włącznie z zagrożeniem niepełnosprawnością, może też prowadzić do wystąpienia zawału serca czy udaru mózgu. Opóźnienie w diagnozie wiąże się z też z gorszymi rokowaniami terapii.

- Właściwe postępowanie, w tym diagnostyka i leczenie zabiegowe, odpowiednie leczenie farmakologiczne oraz intensywna zmiana stylu życia pozwalają zmniejszyć ryzyko wystąpienia zawału serca i zazwyczaj powodują ustąpienie dolegliwości - podkreśla prof. Jankowski.

Zadaniem leków stosowanych w dławicy piersiowej jest zahamowanie zmian w okolicy naczyń wieńcowych i nie dopuszczanie do sytuacji, w których dochodzi do niedokrwienia mięśnia sercowego. Mają one zmniejszyć nasilenie objawów, poprawić jakość życia pacjentów oraz zapobiegać incydentom sercowo-naczyniowym.

Istotną rolę wspomagającą w terapii dławicy piersiowej odgrywa profilaktyka, którą promują również organizatorzy Tygodnia Świadomości Dławicy Piersiowej. Kluczowe są tu: zdrowa dieta, ograniczenie spożycia niezdrowych składników – np. soli i tłuszczów trans, regularne spożywanie posiłków, picie wody, aktywność fizyczna, unikanie sytuacji stresowych, unikanie alkoholu, palenia oraz regularne wykonywanie badań profilaktycznych.

Zmiana stylu życia może zmniejszyć ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca nawet o 80 proc., podkreślają organizatorzy Tygodnia.

Szczegóły dotyczące kampanii oraz materiały edukacyjne na temat dławicy piersiowej - w tym informacje o chorobie, jej objawach, możliwości diagnozowania i leczenia dostępne są na stronie www.dbajoserce.pl/poznaj-dlawice.