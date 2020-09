Meldunki Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – PZH mówią, że od 1 do 7 września było 25 tys. 239 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę, zaś od 8 do 15 września - 52 tys. 500. Łącznie to 77 tys. 739 podejrzeń i zachorowań. W tym czasie nie wykazano zgonów z powodu grypy.

Od 1 do 7 września dane ministerstwa zdrowia mówiły kolejno o 550, 595, 612, 691, 567, 437 i 302 przypadkach zakażenia koronawirusem, co daje łącznie 3754 przypadki. W pierwszym tygodniu zmarło 85 zakażonych koronawirusem osób.

Z kolei od 8 do 15 września dane MZ mówiły kolejno o 400, 421, 506, 594, 603, 502, 377 i 605 zakażeniach koronawirusem, co w sumie daje 4008 przypadków. W drugim tygodniu września zmarły 103 zakażone osoby.

Oznacza to, że od 1 do 15 września badania laboratoryjne potwierdziły 7762 przypadki koronawirusa i 188 zgonów z jego powodów.

Eksperci podnoszą, że szczepienie się przeciw grypie jest szczególnie istotne w sezonie 2020/2021, bo zbiega się on z pandemią COVID-19. Szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi na rynku jeszcze nie ma.