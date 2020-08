Epidemia się zmienia. Ludzie mający po 20, 30, 40 lat w coraz większym stopniu napędzają rozprzestrzenianie się wirusa. Wielu z nich nie wie, że są zakażeni - powiedział Kasai podczas wirtualnej konferencji prasowej.

Jak dodał, choć osoby w tym wieku są mniej narażone na zagrożenia związane z Covid-19, efektem jest zwiększone ryzyko przekazania infekcji bardziej podatnym osobom.

Według regionalnego dyrektora WHO, zwiększająca się liczba infekcji, również w krajach takich jak Wietnam, którym wcześniej udało się wyeliminować transmisję wirusa, jest "sygnałem, że wkroczyliśmy w nową fazę pandemii w regionie Azji i Pacyfiku".

Komentując sprawę wydania przez władze Rosji zgody na stosowanie szczepionki Sputnik V bez całej serii badań klinicznych, eksperci WHO zaapelowali do firm farmaceutycznych, by wykonały wszystkie badania i przeszły wszystkie etapy w procesie opracowywania szczepionki.

Przedstawicielka WHO ds. technicznych i leków Socorro Escalante zapewniła, że WHO współpracuje z Rosją i liczy na szybkie przesłanie dowodów na skuteczność nowej szczepionki.