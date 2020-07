Choroba okluzyjna to jedno z najczęściej występujących i jednocześnie najrzadziej diagnozowanych schorzeń stomatologicznych. Przeskakiwanie szczęki, ból promieniujący do pleców, problemy z pełnym otwarciem ust. I choć brzmi to jak zły sen, dla wielu niestety objawy te okazują się rzeczywistością.

Odpowiedzialne jest za to nieprawidłowe działanie stawu skroniowo - żuchwowego. Reklama Czym grozi ta dysfunkcja i jak ją leczyć? Na te pytania odpowiedział stomatolog Wojciech Gadziński.