Wciąż w wielu krajach wykrywane są nowe zakażenia wywołane przez koronawirusa SARS-CoV-2. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od wybuchu pandemii w Chinach w grudniu 2019 r. zarejestrowano już ponad 3 mln infekcji. Liczba wszystkich zgonów zbliża się do ponad 210 tys. Odnotowano także ponad 880 tys. wyzdrowień. Oznacza to, że liczba aktywnych zakażeń sięga obecnie prawie 2 mln. Pandemia wciąż najszybciej rozwija się w Europie Zachodniej oraz Stanach Zjednoczonych. W USA liczba zakażeń zbliża się do 990 tys. i wkrótce po raz pierwszy przekroczy 1 mln. Zmarło dotąd ponad 55 tys. Amerykanów. W Europie najwięcej infekcji jest w Hiszpanii (227 tys.), we Włoszech (około 200 tys.), Francji (ponad 162 tys.), Niemczech (ponad 157 tys.) i Wielkiej Brytanii (153 tys.).

Nadal zwiększa się liczba zgonów wywołanych przez Covid-19, choć już w mniejszym tempie, niż wcześniej. Najwięcej jest ich we Włoszech (27 tys.), Hiszpanii (ponad 23 tys.), Francji (23 tys.), Wielkiej Brytanii (21 tys.). W Niemczech w porównaniu do skali zakażeń - jest zaledwie 6 tys. zgonów. Więcej zgonów jest w Belgii, gdzie odnotowano ich ponad 7 tys., choć zakażonych jest tam ponad 46 tys. osób, czyli prawie trzykrotnie mniej, niż w Niemczech.

Epidemia w ostatnich dniach szybko postępuje w Europie Wschodniej. W Rosji zakażonych jest już prawie 90 tys. osób, więcej zatem niż w Chinach, gdzie od wybuchu epidemii w grudniu 2019 r. zarejestrowano około 83 tys. przypadków. W Rosji jedynie w ostatnich dwóch dniach liczba zakażeń wzrosła o 12 tys. (po 6 tys. każdej doby). Jednocześnie oficjalnie odnotowano tam zaledwie około 800 zgonów - mniej, niż w jakimkolwiek innym kraju europejskim przy tej skali epidemii.

Liczba zakażeń zwiększa się także w Turcji. Odnotowano tam ponad 110 tys. zakażeń oraz 2,8 tys. zgonów. W Iranie jest ponad 90 tys. infekcji i ponad 5,7 tys. zgonów. W tym kraju jest epicentrum choroby Covid-19 na Bliskim Wschodnie. W Arabii Saudyjskiej jest prawie 18 tys. zakażeń i 136 zgonów, a w Izraelu – odpowiednio 15,5 tys. i ponad 200. Kolejnym kontynentem, na którym niepokojąco postępuje epidemia jest Ameryka Południowa. Najwięcej przypadków jest tam w Brazylii, gdzie zarejestrowano ponad 63 tys. infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 oraz 4,3 tys. zgonów. W Peru jest prawie 28 tys. zakażeń i 728 zgonów. W Chile – odpowiednio 13,3 tys. i 189.