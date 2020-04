Wiosna jest okresem, kiedy pojawia się bardzo dużo infekcji górnych dróg oddechowych, szczególnie dotyczy to dzieci. Zwracamy uwagę, by górne drogi oddechowe była nawilżone, bo stanowi to wrota wejścia wirusa, by osoby, które są w szczególności narażone, zmniejszyły prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem i innymi patogenami – wyjaśniał w TVP Info prof. Piotr Skarżyński, dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu

Ekspert mówił też o tym, jak bezpiecznie zapewnić odpowiedni poziom wilgotności w mieszkaniu oraz o innych, laryngologicznych skutkach koronawirusa.