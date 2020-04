Centrum Medyczne Damiana (CMD) dzięki współpracy ze startupem Helping Hand powered by Addictions.ai udostępnia od dzisiaj aplikację, która odpowiada na potrzeby pacjentów w tym wyjątkowym czasie. Współpraca z Helping Hand to szybka odpowiedź CM Damiana na sytuację epidemii.

Zostań w domu, ale nie rezygnuj z wizyty u lekarza

Cały świat zmaga się z pandemią, a faktem tym szczególnie obciążona jest ochrona zdrowia. Zwiększył się zakres obowiązków, z każdym dniem rośnie liczba zakażonych, a obywatele zobligowani są do tego, by pozostać w domu. Nie mniej pacjenci nie powinni w sytuacji potrzeby uzyskania porady medycznej z niej rezygnować. Dlatego tak ważne jest, aby również im zapewnić ciągłość opieki lekarskiej. Z pomocą przychodzi technologia, dzięki której można pozostać w stałym kontakcie z lekarzem, bez konieczności opuszczania domu.

- Obecnie priorytetem jest, aby jak najszybciej, jak najskuteczniej i jak najbardziej bezpiecznie zapewnić pacjentom opiekę medyczną. Dlatego niemal natychmiast podjęliśmy decyzję o wdrożeniu aplikacji ułatwiającej kontakt z naszymi specjalistami. Pacjenci otrzymują narzędzie, za pomocą którego mogą nie tylko odbyć rozmowę telefoniczną, ale także wideo-rozmowę czy czat z lekarzem. Kontakt ze specjalistą, który dokładnie zna historię leczenia jest niezastąpiony, a co najważniejsze – najbardziej komfortowy dla pacjenta w potrzebie. Oczywiście z usług mogą korzystać też nowi pacjenci. Ponadto, w razie konieczności, jeśli dana osoba będzie wymagała dokładniejszej diagnozy, istnieje możliwość zaproszenia jej na osobistą wizytę na umówioną godzinę do placówki. Wówczas usługa wykonywana jest na miejscu – oczywiście przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa. Usługi telemedyczne w Centrum Medycznym Damiana świadczą ci sami lekarze (specjaliści), którzy na co dzień konsultują pacjentów w stacjonarnych przychodniach – tłumaczy Marek Kubicki, Członek Zarządu Centrum Medyczne Damiana.

Błyskawiczne wdrożenie

Choroba COVID-19 rozprzestrzenia się w zastraszającym tempie. Dlatego, aby nie narażać pacjentów na niepotrzebne ryzyko, Centrum Medyczne Damiana podjęło decyzję o wdrożeniu rozwiązania telemedycznego dla swoich klientów. Do jego realizacji został wybrany startup Helping Hand powered by Addictions.ai, który stworzył platformę Helping Hand, umożliwiającą terapię online, wspieraną sztuczną inteligencją. To unikatowe w skali Europy narzędzie zostaje właśnie wdrażane w Centrum Medycznym Damiana. Dzięki niemu pacjenci, lekarze i specjaliści mają możliwość bezpośredniego kontaktu, bez potrzeby wychodzenia w domu. A to jedynie ułamek możliwości, jakie zostaną udostępnione lekarzom i pacjentom.

- Nad rozwojem ekosystemu do terapii online pracujemy od kilku lat. Stworzyliśmy w tym celu platformę Helping Hand, w której specjalistów wspiera sztuczna inteligencja. To dla nas wyróżnienie, że jej funkcjonalność mogliśmy wdrożyć w Centrum Medycznym Damiana. Jednak nie zapominajmy o tym, że na szybki czas realizacji miały wpływ lata pracy, które poświęciliśmy na przygotowanie naszej usługi. Dzięki temu możemy oddać w ręce Polaków narzędzie, które dzisiaj, zwłaszcza w dobie pandemii, jest mocno pożądane na całym świecie – komentuje Marcin Brysiak, CEO Helping Hand powered by addictions.ai.

Chociaż Centra Medyczne Damiana znajdują się w Warszawie, dzięki aplikacji istnieje możliwość konsultowania pacjentów z całej Polski. Z aplikacji mogą bowiem skorzystać również osoby, które nie posiadają żadnego pakietu medycznego. Wystarczy pobrać ją (ze sklepu Play, Apple Store lub strony telemedycyna.damian.pl) na telefon, tablet czy komputer, i po zakupieniu usługi przy użyciu aplikacji, skonsultować swój problem zdrowotny ze specjalistą (zawsze kiedy istnieje taka potrzeba, z dowolnego miejsca w Polsce). W ramach usługi, pacjenci otrzymują dostęp do bardzo szerokiej gamy specjalistów, m.in.: alergologa, diabetologa, endokrynologa, ginekologa, gastrologa, kardiologa, laryngologa, urologa czy dietetyka. Specjaliści skonsultują również dzieci. Zdalnie można uzyskać poradę pediatry, alergologa dziecięcego, laryngologa czy gastrologa.

Dzięki temu rozwiązaniu można też korzystać z porad psychologa i psychiatry. Specjaliści będą zdalnie konsultować, a także prowadzić terapie psychologiczne, dzięki czemu w tak trudnej i wymagającej sytuacji – jaką jest stan epidemii, pacjenci uzyskają niezbędną pomoc.

- Przyszłość medycyny to w dużej mierze technologie i algorytmy. Dzięki nim będziemy mogli poznać zagrożenie chorobą, zanim pacjent powiadomi o tym lekarza. Aplikacja, którą oferujemy naszym pacjentom to dopiero pierwszy, ale bez wątpienia, tzw. milowy krok, w kontekście opieki lekarskiej w dobie wysoko rozwiniętych nowych technologii. Chcemy oferować jak najlepszą jakość naszym pacjentom i mamy świadomość tego, że nawet po zakończeniu czasu epidemii, konsultacje lekarskie przy pomocy telemedycyny, to komfort, którego tak bardzo Polakom potrzeba – dodaje Marek Kubicki.

W zakres mobilnej konsultacji lekarskiej wchodzi:

porada medyczna,

e-recepta,

e-zwolnienie,

e- skierowanie na badania diagnostyczne (z wyłączeniem badań radiologicznych). Badanie, na które zostało wystawione e-skierowanie (np. badanie USG, Echo serca) do wykonania w jednym z Centrów Medycznych Damiana.