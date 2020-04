Ministerstwo w trzech dziennych statystykach w środę podało, że doszło do wykrycia najpierw 36, potem 73, a następnie 134 przypadków COVID-19. Dało to łącznie w środę 243 nowych zachorowań wobec 256 we wtorek i 193 w poniedziałek. W ubiegłym tygodniu rekordowa była sobota z 249 potwierdzonymi przypadkami. Łącznie potwierdzono w Polsce 2 663 przypadki niewydolności oddechowej wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2; 45 osób zmarło.

