Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Do 11 kwietnia włącznie nie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi i zawodowymi.

Jeśli chcemy, by epidemia trwała jak najkrócej i miała jak najmniejsze skutki dla nas wszystkich, to powinniśmy stosować się do ograniczeń - powiedział wiceminister zdrowia Waldwmar Kraska, który był gościem Sygnałów Dnia w Polskim Radiu.