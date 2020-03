Krajowi Producenci Leków apelują, aby nie robić zapasów farmaceutyków na cały rok. Leki – podkreślają w informacji przesłanej PAP - wytwarzane są w bardzo rygorystycznie określonych warunkach. Aby zachowały najwyższą jakość oraz aby można było bezpiecznie je stosować w całym okresie ważności, należy bezwzględnie przechowywać je zgodnie z warunkami określonymi przez ich wytwórcę. - Źle przechowywane nie leczą, mogą wręcz szkodzić. Poza tym stają się łatwo dostępne dla dzieci, a wtedy o tragedię nie trudno - mówi farmaceuta Michał Markowski, cytowany w komunikacie.

Jak przypomina Markowski, leki należy przechowywać w temperaturze i warunkach pokojowych (czyli między 15 a 25 stopni C). Nie mogą więc być trzymane np. w pobliżu kaloryfera; nie powinny się też znajdować w kuchni, ani w łazience, bo jest tam wyższa wilgotność, a temperatura może się zmieniać. Również leki trzymane w nasłonecznionym miejscu zmienią swój wygląd i działanie. - Najlepiej więc włożyć je do specjalnie przeznaczonego do tego pojemnika lub szuflady w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Nie wolno też przechowywać leków w zaparkowanym samochodzie, bo gdy świeci słońce temperatura wewnątrz może przekraczać nawet 40 stopni C. Takie leki nadają się już tylko do wyrzucenia - podkreśla ekspert.

Zwraca przy tym uwagę, że leki należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, aby w każdej chwili można było zidentyfikować, jaki to produkt i jaki jest jego termin przydatności. - O tym, jak ważne jest trzymanie leków w opakowaniu można się przekonać wyjmując z niego tabletkę. Zmieni barwę np. z białej na brązową oraz swoje właściwości. Wówczas zamiast pomóc, może zaszkodzić - wskazuje. Dodaje, że nie wolno też rozcinać blistrów, w których są pakowane tabletki. Są one bowiem hermetycznie zamknięte, co stanowi gwarancję odpowiedniego przechowywania. Przecięcie grozi zaś rozszczelnieniem połączenia foli aluminiowej z folią PCV i dostaniem się powietrza, którego wilgotność może zmieniać działanie leku.

Również syropy w butelkach powinny być trzymane w oryginalnych kartonikach, które chronią je przed promieniowaniem słonecznym. - Ważne jest też, aby nie wyrzucać umieszczanych w opakowaniach leków środków pochłaniających wilgoć. Jeśli otwieramy fiolkę z lekami dostaje się tam powietrze i zmienia wilgotność. Środek zabezpieczający będzie ją pochłaniał - zaznacza Markowski.

Radzi też, by po przeczytaniu nie wyrzucać ulotki, ale ponownie włożyć ją do opakowani leku. - W przypadku konieczności zażywania innych leków będzie można sprawdzić, czy preparat nie wchodzi z nimi w interakcje. Czasem wzajemne oddziaływanie przyjmowanych leków wymaga skorygowania dawki lub zamiany jednego z nich na inny. Również opis działań niepożądanych leku może okazać się pomocny w przypadku wystąpienia jakiś dolegliwości - wyjaśnia farmaceuta.

Są także leki, które wymagają przechowywania w lodówce i - podkreśla ekspert - należy bezwzględnie tego przestrzegać. - Taki lek bowiem w temperaturze pokojowej w ciągu kilku godzin może stracić swoje właściwości. Dzieje się tak np. w przypadku insulin. Tymczasem przyjęcie niedziałającej insuliny skutkuje niekontrolowanym wzrostem poziomu cukru we krwi, co może mieć katastrofalne skutki. Warto leki trzymać na osobnej półce z dala od jedzenia i od zamrażalnika - mówi.

Markowski przekonuje, że nie należy gromadzić rocznych zapasów leków, np. na wypadek kwarantanny, bo często potem mija ich termin ważności i trzeba je wyrzucić. Za to warto zaopatrzyć domową apteczkę w leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwprzeziębieniowe – a więc krople do nosa, tabletki na ból gardła, syrop na kaszel, a także w leki przeciwbiegunkowe, na problemy żołądkowe, przeciwalergiczne oraz środki łagodzące oparzenia i ułatwiające gojenie ran, preparaty na obrzęki i stłuczenia, materiały opatrunkowe i środki dezynfekcyjne. - Powinniśmy mieć też zawsze miesięczny zapas stale przyjmowanych leków. Należy także skrupulatnie przestrzegać terminu przydatności leków. Lek przeterminowany nie tylko może nie leczyć, ale i szkodzić zdrowiu - radzi specjalista.