Nie znasz mnie, ale masz swoich bliskich, którzy zachorują. To będą Twoi rodzice, dziadkowie, jeśli jesteś młody i ich masz. Część z nich umrze. Naprawdę masz to gdzieś? Bo chodząc teraz do sklepów, spotykając się w większym niż Twoi najbliżsi gronie, chodząc do kościoła, na siłownie, place zabaw, pokazujesz, że masz to gdzieś.. Proszę, zostań w domu - apeluje na Facebooku lekarka Katarzyna Hoffmann-Pirogowicz.

"Dziś jestem na dyżurze. I będąc świadomą rzeczy, o których nie wiesz lub się nimi dotąd nie interesowałeś, martwię się o to co nas wszystkich czeka. I boje się, podobnie, jak Ty.

Też mam bliskich, starszych, schorowanych, z niedoborami odporności, z chorobami przewlekłymi. Mam też dzieci, o które drżę jak każda matka drży, niezależnie od tego, że mówią, że one "prawdopodobnie" przechorują łagodnie." - pisze w poruszającym wpisie w mediach społecznościowych pani Katarzyna. Reklama Lekarka zauważa, że, jako resort są niedofinansowani. W dobie kryzysu brakuje sprzętu i nie ma rezerw materiałowych w kraju. "Od kilku dni próbuje kupić maseczkę z odpowiednim filtrem. Nie ma ich nigdzie. Wykupiono je. Efekt jest taki, że nie ma ich dla nas. W szpitalu oszczędzamy każdą sztukę zwykłych maseczek chirurgicznych. Ich także zaraz dla nas nie będzie" - piszę pani Katarzyna. Na koniec wystosowała apel, abyśmy nie wychodzili z domu.