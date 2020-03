Kolejne wyniki "pacjenta zero" są negatywne, a to oznacza, że możemy go uznać za wyleczonego i jutro wypisać do domu - poinformował we wtorek Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze. "Pacjent zero" to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem.

"Pacjent zero" to pierwsza osoba w Polsce, u której zdiagnozowano zakażenie koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia o pierwszym polskim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem poinformowało 4 marca. Mężczyzna wrócił do Polski z Niemiec, gdzie brał udział w karnawale. Do kraju wrócił autobusem Zapalenie płuc zwane COVID-19, które pojawiło się w Chinach pod koniec 2019. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła w związku z sytuacją 11 marca stan pandemii. W Polsce od soboty obowiązuje stan epidemiczny. Wprowadzono wiele restrykcji związanych z funkcjonowaniem instytucji, placówek, przekraczaniem granic. Choroba wywołana przez wirus SARS-CoV-2 objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. W wielu przypadkach choroba kończy się śmiercią, ale u osób młodszych może przebiegać bezobjawowo lub łagodnie. Szczególnie niebezpieczna bywa dla osób starszych, osłabionych i cierpiących na inne przewlekłe choroby.