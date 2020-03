Dyrektor europejskiego oddziału Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Hans Kluge wezwał we wtorek wszystkie państwa kontynentu do podjęcia jak najbardziej radykalnych działań, aby powstrzymać pandemię nowego koronawirusa. Zalecił też intensyfikacje testów.

- Europa jest epicentrum tej pandemii i każdy kraj, bez wyjątku, musi podjąć jak najodważniejsze działania, aby zatrzymać lub spowolnić rozprzestrzenianie się wirusa - powiedział Kluge podczas konferencji prasowej w Kopenhadze. Zaznaczył przy tym, że w każdym kraju sytuacja jest inna, więc działania powinny być przystosowane do realiów krajowych. Dyrektor WHO Europe wyraził przy tym zadowolenie ze zmiany podejścia władz Wielkiej Brytanii i wzmożenia działań przeciwko rozprzestrzenianiu się epidemii. W ślad za poniedziałkowym apelem dyrektora WHO Tedrosa Adhanoma Ghebreyesusa, Kluge zaapelował do krajów, aby maksymalnie zwiększyły swoje wysiłki w kierunku testowania pacjentów. Według niego, testowane powinny być wszystkie osoby z podejrzeniami zakażenia koronawirusem. Obecnie większość krajów poddaje testom głównie najciężej chorych pacjentów gotowych do hospitalizacji. - To jest największy kryzys zdrowia publicznego naszej epoki (...). To są bezprecedensowe czasy. Ważne jest, by kraje współpracowały ze sobą, uczyły się od siebie i zharmonizowały działania - zaznaczył Kluge.