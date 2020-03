SOR wstrzymał działalność - powiedziano nam w szpitalu w Nowym Dworze Mazowieckim. Powodem jest podejrzenie koronawirusa wśród personelu medycznego. Na razie nie wiadomo, kiedy Szpitalny Oddział Ratunkowy znów zacznie przyjmować pacjentów. "Lekarz dyżurny został przewieziony do specjalistycznego szpitala zakaźnego, celem wykonania testu na koronawirusa" - tłumaczy dyrektor szpitala. Dodał, że u lekarza przeprowadzono testy na grypę, jednak niczego one nie wykazały, stąd decyzja o transporcie do specjalistycznej placówki. SOR zostanie otwarty w czwartek rano, po dezynfekcji, by niepotrzebnie nie narażać pacjentów.

Ministerstwo zdrowia poinformowało w środę po godz. 14.30 o dwóch nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Chodzi o dziecko z Cieszyna w woj. śląskim oraz młodą kobietę z Łodzi. Łącznie potwierdzono dotąd 27 przypadków koronawirusa w Polsce.

Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Objawia się ona najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni i zmęczeniem. Podejrzewa się, że do zarażenia koronawirusem, który może wywoływać groźne dla życia zapalenie płuc, doszło w Chinach pod koniec 2019 r. na targu w Wuhan, stolicy prowincji Hubei.