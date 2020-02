W ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa zmarło we Włoszech osiem osób, co zwiększa do 29 dotychczasowy bilans ofiar śmiertelnych - podał w sobotę wieczorem szef Obrony Cywilnej Angelo Borrelli. Jest też pierwsza śmiertelna ofiara wirusa w USA.

Według statystyk podanych przez Obronę Cywilną obecnie jest 1049 zakażonych w kraju osób. Do tej grupy należy dodać 29 zmarłych i 50 wyleczonych, co oznacza, że w całych Włoszech od początku kryzysu zanotowano 1128 przypadków koronawirusa. Reklama Główne ognisko rozprzestrzeniania się wirusa znajduje się trzech regionach na północy Włoszech: w Lombardii, Wenecji Euganejskiej i Emilii-Romanii. Tam właśnie odnotowano większość zakażeń i osiem z dziewięciu zgonów. Liga włoska: Mecz Juventus - Inter odwołany z obawy przed koronawirusem Zobacz również Najwięcej zakażeń - 552 - nadal notuje się w Lombardii. W regionie tym zmarły 23 osoby. W Wenecji Euganejskiej potwierdzono 189 przypadków i dwa zgony. W Emilii-Romanii jest 213 zakażonych i zanotowano cztery ofiary śmiertelne. Potwierdzono też przypadki zakażeń w Piemoncie, Ligurii, Marche, Toskanii, na Sycylii, w Lacjum, Kampanii, Apulii, Trydencie- Górnej Adydze, Abruzji i Kalabrii. To oznacza, że wirus występuje w większości z 20 regionów kraju. Na północy Włoch z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa odwołane zostały wszystkie imprezy publiczne. Szkoły wznowią tam działalność po 9 marca. Jak zaznaczył Borrelli, w przypadku 52 proc. zakażonych przebieg choroby jest łagodny, a objawy nie są nadmiernie uciążliwe. Władze zachęcają mieszkańców północnych Włoch, by nie opuszczali swych domów. Do 15 marca w całym kraju obowiązuje zakaz organizowania wycieczek szkolnych. Pierwszy zgon w USA Osoba, u której zdiagnozowano obecność koronawirusa, zmarła w sobotę w stanie Waszyngton w USA - poinformowały stanowe władze medyczne. To pierwsza ofiara śmiertelna Covid-19 w Stanach Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump podał, że chodzi o 50-kilkuletnią kobietę. Władze stanu Waszyngton nie podały żadnych szczegółów odnoszących się do tożsamości zmarłej osoby. Nic nie wskazuje, by zmarła była wcześniej za granicą. Tożsamość ofiary śmiertelnej koronawirusa ujawnił podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie prezydent Donald Trump, który wyjaśnił, że "chodzi o kobietę po pięćdziesiątce". Była to pacjentka wysokiego ryzyka - powiedział. Jej ogólny stan zdrowia był zły, a zakażenie doprowadziło u niej do poważnych powikłań - dodał. Na terytorium Stanów Zjednoczonych zarejestrowano dotąd 22 przypadki osób z objawami Covid-19 - powiedział prezydent. Jak ocenił, jest prawdopodobne, że dojdzie do wzrostu liczby zakażeń, ale kraj jest przygotowany "na każdą okoliczność".