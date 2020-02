Tedros oświadczył, że nagły wzrost liczby zakażeń nowym koronawirusem we Włoszech, Iranie i Korei Południowej jest "bardzo niepokojący". Jak dodał, zakażenia powiązane z Iranem potwierdzono w Bahrajnie, Iraku, Kuwejcie i Omanie, a przypadki powiązane z Włochami zanotowano w Algierii, Austrii, Chorwacji, Niemczech, Hiszpanii i Szwajcarii. Z danych WHO wynika, że we wtorek po raz pierwszy liczba nowych zakażeń potwierdzonych poza Chinami w 37 krajach (427 przypadków) przekroczyła liczbę nowych zakażeń w Pekinie (411).

Reklama

Nie powinniśmy zbyt pochopnie ogłaszać pandemii bez dokładnej i obiektywnej analizy faktów - powiedział Tedros. Nierozważne używanie słowa +pandemia+ nie daje żadnej wyraźnej korzyści, ale niesie znaczne ryzyko zwiększenia niepotrzebnego i nieuzasadnionego strachu i piętna - stwierdził i dodał, że może to też sygnalizować, że nie możemy już zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa, co nie jest prawdą. Tedros zapowiedział także, że misja WHO w weekend uda się do Iranu.