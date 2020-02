Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wezwała we wtorek kraje, aby zwiększyły gotowość do walki z koronawirusem. Na konferencji prasowej w Genewie rzecznik WHO Christian Lindmeier ostrzegł, że koronawirus "dosłownie puka do drzwi".

Rzecznik przekazał, że przedstawiciele organizacji spotykają się w Rzymie, aby omówić środki podjęte we Włoszech wobec koronawirusa, które według niego są "dość zdecydowane". Dodał, że misja WHO do Iranu, zapowiadana na wtorek, została opóźniona, ale nie ma na razie kolejnego terminu wyjazdu. Wiele krajów ma przygotowane "plany na wypadek pandemii" w obliczu koronawirusa i niektóre z państw mogą działać zgodnie z nimi w zależności od sytuacji, ale w tej chwili WHO nie planuje kolejnego "ważnego komunikatu", jak to miało miejsce 30 stycznia, gdy ogłosiła międzynarodową sytuację kryzysową - oświadczył Lindmeier.