Prace nad wynalezieniem szczepionki wciąż trwają. Jak ustalił RMF FM Polska gotowa jest zmienić stanowisko i przystąpić do unijnego mechanizmu wspólnych zakupów szczepionek pandemicznych.

Zrobimy wszystko, aby Polacy nie czekali w ogonku na tę szczepionkę - oświadczył wiceminister zdrowia Waldemar Kraska po zakończeniu nadzwyczajnego spotkania unijnych ministrów zdrowia ws. epidemii chińskiego koronawirusa.

Polska nie bierze udziału w unijnych przetargach na szczepionki pandemiczne. Decyzję tę podjął jeszcze rząd PO. Nie zdecydował się na zakup szczepionki na pandemię świńskiej grypy, ani też nie przystąpił do stworzonego przez Brukselę mechanizmu wspólnych zakupów.

System ten gwarantuje, że kraje, które biorą w nim udział nie będą "wydzierać" sobie szczepionek. Tworząc ten mechanizm mają również większą siłę przetargową negocjacjach z firmami farmaceutycznymi.

Pytany o to przez RMF FM wiceminister Kraska zapewnił, że wejście do tych wspólnych zakupów jest do rozważenia. To oznacza, że polskie władze są gotowe zmienić dotychczasowe stanowisko a mechanizm wspólnych zakupów jest otwarty.

Obecnie uczestniczy w nim ponad 20 unijnych krajów.

Według Światowej Organizacji Zdrowia, wynalezienie szczepionki przeciw koronawirusowi COVID-19 może potrwać do 18 miesięcy.

Na badania nad szczepionką Komisja Europejska przeznaczyła 10 mln euro.