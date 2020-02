Jak wyjaśnia resort, mężczyzna po 60. roku życia był podejrzewany o zarażenie koronawirusem, ale z powodu trudności w zdiagnozowaniu choroby za przyczynę śmierci uznano ostre wirusowe zapalenie płuc. W związku z tym jest to prawdopodobnie pierwszy Japończyk, który zmarł na rozprzestrzeniającego się na całym świecie nowego groźnego wirusa.

W sobotę także ambasada amerykańska w Pekinie poinformowała, że w Wuhan zmarł na koronawirusa pierwszy obywatel USA.

Hua Chunying, rzeczniczka chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych, oświadczyła, że do tej pory w Chinach odnotowano 19 przypadków zakażenia koronawirusem wśród obcokrajowców. Dwie osoby zostały już wypisane ze szpitala, 17 poddanych zostało kwarantannie.

W sobotę chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w całych Chinach w ciągu ostatnich 24 godzin wzrosła do 722. Wykryto 3 399 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, co oznacza, że łączna liczba zakażonych wzrosła do 34 546 osób.

Epidemia rozprzestrzeniła się na ok. 30 krajów na całym świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Niemcy, Francję, Włochy, Finlandię i USA. Poza Chinami kontynentalnymi odnotowano dotąd dwa zgony – na Filipinach i w Hongkongu.