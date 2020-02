O medycynie estetycznej wiemy coraz więcej, a zabiegi z jej wykorzystaniem cieszą się wciąż rosnącym zainteresowaniem. W wielu przypadkach stanowią alternatywę dla chirurgii plastycznej, oferując znacznie mniej inwazyjne i skuteczne rozwiązania poprawiające wygląd twarzy i ciała. Na które zabiegi warto postawić w nowym roku? Podpowiadamy!

Nici haczykowe Aptos – odmładzanie i rewitalizacja

Pozwalają na odmłodzenie wyglądu twarzy poprzez wygładzenie bruzd nosowo-wargowych, poprawę napięcia i uniesienie skóry w obrębie policzków, kąta żuchwy oraz skóry szyi (lifting szyi). Zabieg daje efekt liftingu bez dodawania nadmiernej objętości. Procedurę wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, a polega na umieszczeniu pod skórą specjalnych nici chirurgicznych zawierających liczne haczyki. Zapewnia to możliwość odpowiedniego uniesienia skóry i napięcia tkanek. Lifting twarzy przy użyciu nici Aptos często jest łączony z plastyką powiek czy przeszczepem tkanki tłuszczowej zawierającej cenne komórki macierzyste. Takie połączenie pozwoli osiągnąć najbardziej optymalne i naturalne efekty.

Osocze bogatopłytkowe, czyli wampirzy lifting na odmłodzenie

To zabieg, którego celem jest poprawa struktury i kolorytu skóry, dlatego doskonale sprawdza się jako terapia „odmładzająca”. Po jego wykonaniu cera staje się odświeżona, promienna i wypoczęta. Ponadto, jego atutem jest wygładzenie zmarszczek i poprawa napięcia skóry. Osocze bogatopłytkowe to zabieg, który w ostatnich latach stał się bardzo powszechny i często stosowany, a powodem jego popularności jest bezpieczeństwo i brak występowania działań niepożądanych, a to wszystko dzięki wykorzystaniu własnej krwi pacjenta. Metoda ta polega na wstrzykiwaniu pod skórę zawiesiny płytek krwi i to od ich jakości oraz zawartych w nich czynników wzrostu zależy końcowy efekt. W praktyce oznacza to, że do zabiegu trzeba się należycie przygotować – np. stosować zbilansowaną dietę oraz nie palić papierosów. Osocze bogatopłytkowe stanowi także alternatywę dla osób, które nie akceptują kwasu hialuronowego lub chorują na ciężką alergię. Ponadto osocze ma również działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, dzięki czemu wywiera ochronny wpływ na naszą skórę.

Mezoterapia z użyciem kwasu hialuronowego – moc nawilżenia dla suchej skóry

Jeśli nasza skóra domaga się nawilżenia, warto postawić na zabieg mezoterapii igłowej. To metoda polegająca na śródskórnych iniekcjach aktywnych substancji, które powodują bardzo skuteczne i głębokie nawilżenie skóry. Odpowiada za to głównie kwas hialuronowy – naturalna substancja występująca w organizmie, której ilość w tkankach z wiekiem systematycznie zanika. Zabiegi te służą przede wszystkim osobom, które mają problemy z prawidłowym napięciem skóry, utratą nawilżenia czy brakiem sprężystości. Metoda ta pozwala na odmłodzenie naszej twarzy poprzez wypełnianie zmarszczek (warto przy tym podkreślić, że takich efektów nie da stosowanie serum do twarzy zawierającego kwas hialuronowy). Jego działanie oparte jest na utrzymywaniu stanu maksymalnego nawilżenia – jest to możliwe dzięki zdolnościom higroskopijnym, czyli wiązaniu wody (jedna cząsteczka wiąże około 1000 razy więcej wody niż sama waży). Z tego powodu kwas hialuronowy jest szczególnie polecany dla skóry suchej.

Ponadto, zabiegi mezoterapii igłowej pozwalają uzupełnić niedobory witamin oraz minerałów, wspomagają mikrokrążenie i stymulują komórki do produkcji nowych włókien kolagenowych. Dobór substancji aktywnych jest indywidualny dla każdego pacjenta – w zależności od problemu, z jakim się zmaga. Po zakończonej serii zabiegów (ich liczbę określa lekarz po wywiadzie z pacjentem) obserwuje się wyraźną poprawę gęstości skóry, która staje się odmłodzona i rozjaśniona – komentuje dr n. med. Joanna Wiśniewska-Goryń, kierownik ds. medycyny estetycznej, Centrum Medyczne Damiana Medycyna Estetyczna.

Warto także wiedzieć, że raz wykonana usługa nie jest gwarancją odmłodzenia na długie lata, a stanowi jedynie część tego procesu, dlatego należy wybrać miejsce, w którym lekarze kompleksowo będą mogli zająć się naszym problemem.