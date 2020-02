Do poznańskiego szpitala trafił we wtorek ok. 30-letni mężczyzna z podejrzeniem zarażenia koronawirusem. Ma trafić na dalsze badania do szpitala przy ul. Szwajcarskiej.

Rzeczniczka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Cyryla Staszewska poinformowała PAP, że "inspekcja sanitarna otrzymała dzisiaj informację telefoniczną, że w szpitalu przebywa pacjent, u którego rozpoznano infekcję dróg oddechowych". Dodała, że około 30-letni mężczyzna przebywał 10 dni w Dubaju. Do kraju wrócił 29 stycznia. Mężczyzna początkowo trafił do szpitala klinicznego przy ul. Przybyszewskiego. Ze względu na rozpoznaną infekcję dróg oddechowych i podejrzenie zarażenia koronawirusem zostanie przewieziony do szpitala przy ul. Szwajcarskiej. Lokalna telewizja WTK poinformowała o możliwym drugim przypadku pacjenta zarażonego koronawirusem w szpitalu wojewódzkim w Poznaniu. Sanepid nie potwierdza tego podejrzenia.