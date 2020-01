GIS i Naczelna Izba Lekarska kilka dni temu wydały oświadczenie, w którym napisano, że rodzic lub opiekun prawny nie mają prawa odmówić wyrażenia zgody na szczepienie. Jest to odpowiedź na działania ruchów „antyszczepionkowych”, w której powołano się na zapisy w prawie.

Bardzo ostro z tym walczymy. Lekarze mają wiedzę, że mogą zakwalifikować takie dziecko do szczepienia. Ludzie się wahają, bo przestali wierzyć, że są wirusy – podkreśla Pinkas. Przypomina, że „szczepimy się dla innych, dla tych, którzy nie mogą być zaszczepieni czy mają zaburzenia odporności”. – Zaczęliśmy chorować na odrę, bo na Ukrainie wybuchła panika dotycząca braku bezpieczeństwa szczepień – dodaje szef GIS.

W rozmowie z Łukaszem Konarskim uspokaja, że Polacy są bezpieczni, ponieważ 95 proc. populacji jest zaszczepiona. – Wiele krajów nam tego zazdrości. Zauważyliśmy wzrost zaufania do szczepień o 7 punktów procentowych. Mamy w Polsce po prostu mądrych obywateli i wystarczy z nimi prowadzić mądrą komunikację, by doprowadzić do sytuacji, żeby zaczęli ufać profesjonalistom i autorytetom – mówi w Radiu ZET Jarosław Pinkas.