Od początku tego roku szpitale muszą zgłaszać do powiatowych stacji sanitarnych każdą hospitalizację, która może mieć związek z używaniem elektronicznych papierosów. Raport ze zbiorczymi danymi ze wszystkich placówek w danym województwie co tydzień trafia do głównego inspektora sanitarnego. Jak wynika z informacji DGP, są już dwa przypadki nastolatek, które zgłosiły się do szpitala z problemami oddechowymi. Obie regularnie używały e-papierosów. Istnieje podejrzenie, że mogło to mieć wpływ na ich stan zdrowia.

Reklama

Wpływ na decyzję GIS o wprowadzeniu monitoringu miały doniesienia o wcześniejszych możliwych przypadkach śmiertelnych w Polsce związanych z e-papierosami. Ale to niejedyny powód. Innym jest rosnąca popularność elektronicznych papierosów w grupie nastolatków. Jak wynika z danych GIS, od 2011 r. sześciokrotnie wzrosła liczba nastolatków, którzy próbowali e-papierosów. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas w rozmowie z DGP przekonuje, że chce zdusić problem w zarodku i nie dopuścić, jak było w przypadku tradycyjnych papierosów, do rozprzestrzenienia się nałogu. Aby to zrobić, musimy mieć dokładne dane, jak wygląda sytuacja. Stąd zalecenie monitoringu, dzięki któremu przekonamy się, na ile problem jest poważny i jakie działania należy podjąć - mówi Jarosław Pinkas.

Jesteśmy jednym z pierwszych państw w Europie, które w scentralizowany sposób zaczęły zbierać dane o przypadkach chorób związanych z tzw. wapowaniem. Inspiracją są doniesienia z USA – tam informacje zbiera Centrum Kontroli i Prewencji. Mowa o ponad 2,5 tys. przypadków hospitalizacji związanej z e-papierosami i o 57 zgonach. Do tej pory to głównie amerykańskie dane wpływały na debatę o zagrożeniach związanych z wapowaniem. Dlatego Komisja Europejska wezwała kraje członkowskie do zgłaszania przypadków niepożądanych. Do 2021 r. ma opracować rekomendacje dotyczące koniecznych zmian na rynku e-papierosów.

WIĘCEJ WE WTORKOWYM WYDANIU DGP>>>