Badanie przeprowadzono na grupie 3715 członków organizacji MENSA, w której, żeby się w niej znaleźć potrzebne jest IQ powyżej 130. Naukowcy wykazali, że ponad przeciętnie inteligentni ludzie często mają tzw. "nadpobudliwy mózg", co oznacza, że są bardziej świadomi tego co się dookoła nich dzieje. Może się to przekładać na nadwrażliwość na hałas czy krytykę i prowadzić do stresu – podaje focus.pl za "Science Direct”.

Nawet niewielki czynnik, taki jak drapiąca metka w ubraniu, czy irytujący dźwięk, może wywołać u nich chroniczną reakcję na stres - powiedziała dr Nicole Tetreault, współautorka badania.

Badanie wykazało, że podczas gdy około 10% populacji USA ma stany lękowe, średnia w grupie członków MENSA wynosi aż 20%.

Posiadanie wysokiego IQ wiąże się z 2-4 krotnie większym ryzykiem wystąpienia chorób natury psychicznej – podaje focus.pl za "Science Direct”.

Według WHO jedna na cztery osoby na świecie, w którymś momencie swojego życia doświadczy problemów natury psychicznej. Jak podaje focus.pl, około 450 milionów osób cierpi na tego rodzaju schorzenia. Są one traktowane, jako główne przyczyny złego stanu zdrowia i niepełnosprawności na świecie.