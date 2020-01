Działający całą dobę, siedem dni w tygodniu Punkt Profilaktyki Intymnej istnieje w Poznaniu od października 2018 r. To pierwszy tego typu projekt w Polsce. W punkcie nie wykonuje się żadnych zabiegów medycznych. Zakres jego działalności to przede wszystkim konsultacje lekarskie i poradnictwo w zakresie chorób zakaźnych przenoszonych drogą płciową, higieny intymnej oraz antykoncepcji naturalnej, mechanicznej i farmakologicznej.

Według danych poznańskiego magistratu w 2019 r. z oferty punktu skorzystało łącznie 5 658 osób, w tym 5 361 kobiet i 290 mężczyzn. Siedmioro pacjentów było małoletnich. Dla porównania w pierwszych trzech miesiącach pilotażowego działania punktu w 2018 r. przeprowadzono w nim 1,2 tys. konsultacji, w trakcie których stwierdzono 37 ciąż. Najwięcej konsultacji medycznych dotyczyło infekcji intymnych" – zaznaczono w komunikacie.

W 2019 r. najwięcej, bo ok. 32 proc. porad przeprowadzonych w punkcie związanych było z ogólnym badaniem, konsultacją ginekologiczną i profilaktyką. Ok. 24 proc. dotyczyło planowanej antykoncepcji, a ok. 21 proc. infekcji. Według podanych statystyk 14 proc. wizyt związanych było z antykoncepcją awaryjną.

Według podanych danych w ub. roku w punkcie stwierdzono 109 ciąż. Kobiety zgłaszały się również z zaburzeniami miesiączkowania, bólami podbrzusza, guzami lub torbielami jajników i zmianami piersi. Stwierdzono 7 nowotworów. "Pracownicy punktu pomogli też pacjentkom po poronieniach i gwałtach" – podano w komunikacie.

W informacji magistratu zwrócono uwagę, że 2019 r. był pierwszym, w którym placówka oferowała konsultacje urologiczne skierowane głównie do mężczyzn po 40. roku życia. "Ich dostępność pozwala zdiagnozować m.in. takie schorzenia, jak kamicę układu moczowego, zalegania lub nietrzymanie moczu w pęcherzu, torbiele nerek, zakażenie lub zapalenie pęcherza moczowego. W trakcie badania u mężczyzn diagnozuje się choroby związane z zewnętrznymi elementami układu płciowego, takie jak np. wodniak jądra, stulejka, przerost prostaty, wady fizyczne" - poinformowano.

"Urolog zajmuje się także problemami związanymi z erekcją oraz impotencją. Wczesna diagnostyka umożliwia rozpoczęcie skutecznego leczenia, pozwala również na wczesne wykrywanie zmian nowotworowych" - podkreślono.

Odnosząc się w mediach społecznościowych do podanych danych prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak określił działalność punktu jako systemowe i realne wsparcie dla poznanianek i poznaniaków. "Patrząc na statystyki, nie mam wątpliwości, że takie miejsce było w naszym mieście bardzo potrzebne" – napisał Jaśkowiak.

Od stycznia Punkt Profilaktyki Intymnej działa pod innym adresem niż do tej pory. Pacjenci są przyjmowani przy ul. Wojskowej 1 w Centrum Medycznym Drews. W drodze konkursu wyłoniono nowego operatora punktu – obecnie jest nim "Fundacja Cały Świat". Placówka działa całą dobę, siedem dni w tygodniu, ale od godz. 22 do 8 skorzystanie z jej usług możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.