Kosiniak-Kamysz wziął udział w spotkaniu opłatkowym działaczy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Podczas konferencji prasowej szef ludowców zapewnił, że jednym z najważniejszych elementów jego kampanii w wyborach na prezydenta RP będą sprawy służby zdrowia. Podkreślił, że PSL proponuje wprowadzenie zerowego podatku VAT na zdrową żywność. - To jest inwestycja w profilaktykę, prewencję i styl życia - mówię to jako lekarz. Styl życia to jest to jak się odżywiamy, czy jesteśmy aktywni fizycznie, on w największym stopniu wpływa na nasze zdrowie. To jest szansa na dobrą profilaktykę – powiedział szef PSL.

Dodał, że w przypadku choroby ratunkiem jest "dobrze funkcjonująca służba zdrowia". Podkreślił, że w internecie prowadzonych jest wiele zbiórek pieniędzy na rzecz chorych, zwłaszcza dzieci.

- Bardzo dziękuje tym wszystkim, którzy zbierają i wpłacają te pieniądze, ale w XXI wieku jest to nie do pomyślenia. Tak wiele dzieciaków i ich rodziców nie może liczyć na państwo polskie, tylko na swoich rodaków, swoich współobywateli i sąsiadów, którzy pomagają – mówił Kosiniak-Kamysz. Wspomniał także o długim czasie oczekiwania na wizytę do lekarzy specjalistów. Dodał też, że "prezydent Rzeczypospolitej powinien być patronem prawdziwej reformy służby zdrowia".

- Powinien wziąć za to odpowiedzialność, Andrzej Duda niestety tego nie zrobił. Trzeba to zmienić. Jako prezydent podejmę sprawy służby zdrowia – zapewnił szef ludowców. Podkreślił, że "nie ma w tej chwili ważniejszej sprawy, niż reforma służby zdrowia".

- Ten rząd tego nie zrobił przez cztery lata. Zmarnowaliśmy ten czas. Miał samodzielną większość, a nie było żadnej akcji, która by zmieniała oblicze dostępności do służby zdrowia – powiedział Kosiniak-Kamysz.

- Podniesienie finansowania do 6,8 proc. PKB, skrócenie ścieżki specjalizacyjnej, przyśpieszenie nostryfikacji dyplomów, bo brakuje nam lekarzy i pielęgniarek. To są przykłady naszego programu w aspekcie ochrony zdrowia. Będziemy robić wszystko, żeby do tego doprowadzić – zapewnił. Przypomniał, że PSL podpisał pakt na rzecz reformy służby zdrowia.

- Będziemy go realizować, niezależnie od tego czy jesteśmy w opozycji, czy współrządzimy. Zobowiązujemy się do brania odpowiedzialności za reformę służby zdrowia. To nigdy nie jest łatwe. Wymaga poświęcenia i inwestycji. Wymaga odważnych decyzji, ale ja do tych odważnych decyzji jestem przygotowany – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

- Zdrowie będzie jednym z najważniejszych elementów mojej kampanii – zapewnił prezes PSL.