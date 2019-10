Tak – np. zły stan uzębienia, który może psuć nam humor i dodatkowo być powodem kompleksów. Jak się pozbyć tego problemu?

Z okazji przypadającego 4 października Światowego Dnia Uśmiechu prezentujemy poradnik pięknego uśmiechu.

Piękny, szczery uśmiech potrafi zdziałać cuda. Ułatwia nawiązywanie kontaktów i dodaje pewności siebie. Jednak, aby móc szeroko się uśmiechać, należy przede wszystkim odpowiednio dbać o zdrowie swoich zębów. W osiągnięciu celu pomoże nam zarówno odpowiednia higiena jamy ustnej, ale także zabiegi stomatologiczne oraz bycie pod stałą opieką zaufanego specjalisty.

Higiena jamy ustnej – czy robisz to dobrze?

Niezwykle ważne są codzienne nawyki, do których należy zaliczyć dokładne szczotkowanie (dwa razy dziennie, najlepiej około 3 minut, po śniadaniu i przed pójściem spać) i nitkowanie zębów. Co ciekawe, jak wynika z przeprowadzonego przez Medicover Stomatologia raportu pt.: „Higiena, leczenie i profilaktyka jamy ustnej u dzieci”, ponad 70% osób przynajmniej raz dziennie nitkuje zęby, ale niestety aż 53% z nich nie wie, jak prawidłowo to robić. Czynność ta jest niezwykle istotna, ponieważ nitkując zęby możemy oczyścić powierzchnie międzyzębowe, do których zwykła szczoteczka nie dotrze.

- Bardzo ważne jest, abyśmy wykształcili w sobie nawyk regularnego używania nitki dentystycznej i szczoteczek stomatologicznych, przeznaczonych do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych. Właśnie tam, czyli na powierzchniach stycznych zębów najczęściej pojawia się próchnica ukryta, której nie widać gołym okiem. Często po zjedzeniu posiłku, pomiędzy naszymi zębami znajdują się resztki pokarmowe, tworzy się także płytka nazębna pochodzenia bakteryjnego, które trudno jest usunąć zwykłą szczoteczką i właśnie to jest przyczyną powstawania w tych miejscach ubytków próchnicowych - tłumaczy lek. stom. Patryk Kononowicz z Medicover Stomatologia Gdańsk.

Dieta nie tylko dla sylwetki, ale również dla pięknych zębów

Dieta, która w dużej mierze opiera się na owocach i warzywach to gwarancja nie tylko pięknej i szczuplej sylwetki, ale także mocnych, zdrowych zębów i kości. Chcąc jak najlepiej pomóc swoim zębom, w naszej diecie warto zadbać o obecność witamin: C, A, D, E, a także tych z grupy B. Ponadto, do codziennego menu należy włączyć też surowe warzywa (marchewka, seler naciowy), które w naturalny sposób usuwają osad i płytkę nazębną, chroniąc tym samym przed próchnicą i chorobami przyzębia.

Masz zdrowe zęby, ale chcesz je wybielić? Nic prostszego

Wiele osób dbających o higienę jamy ustnej może pochwalić się zdrowymi zębami. Czasem jednak do pełni szczęścia brakuje im tylko tego, by zęby stały się bielsze. Współczesna stomatologia estetyczna ma na to sposób, oferując pacjentom skuteczne i szybkie metody wybielania. Wśród nich znajdują się m.in. lampy wybielające lub specjalne nakładki (szyny), przygotowywane przez protetyka indywidualnie do każdego przypadku. Pamiętajmy, że profesjonalne zabiegi wybielania powinna poprzedzać konsultacja u lekarza stomatologa, podczas której specjalista skontroluje stan naszych zębów i w razie potrzeby wyleczy je nim przystąpi do zabiegu.

Regularne wizyty kontrolne to podstawa

Pamiętajmy, że prostą drogą do utrzymania pięknych i zdrowych zębów jest profilaktyka, na którą składa się dokładne oczyszczanie zębów i przestrzeni międzyzębowych, odpowiednio zbilansowana dieta oraz regularne wizyty u dentysty. Dzięki temu, wygląd naszych zębów będzie pod stałą kontrolą specjalisty. Na przeglądach powinniśmy pojawiać się najlepiej raz na pół roku, dzięki czemu żadne problemy z zębami nas nie zaskoczą.

A co w sytuacji, gdy potrzeba pójścia do dentysty pojawi się nagle i zupełnie niespodziewanie, a my akurat przebywamy w innym mieście, np. w delegacji czy na krótkim urlopie? Na szczęście nie jest to koniec świata – nie musimy odkładać wizyty do czasu naszego powrotu. Warto wtedy znaleźć klinikę, do której można zapisać się z dnia na dzień bez konieczności posiadania pakietu medycznego (np. Medicover Stomatologia). Takie rozwiązanie sprawia, że dostęp do doświadczonych specjalistów będziemy mieć w każdej części Polski, niezależnie od tego, gdzie właśnie przebywamy.

- Pacjent, który zgłasza się do gabinetu stomatologicznego z konkretnym problemem, powinien mieć pewność, że wszystkie niezbędne badania, diagnostyka, planowanie i leczenie zostaną wykonane u odpowiednich specjalistów w jednym miejscu. Obecnie standardem w klinikach stomatologicznych, powinno być to, aby „pod jednym adresem” zebrać całe niezbędne wyposażenie i sprzęt medyczny – m.in. aparat pantomograficzny, tomograficzny czy cefalostat. To absolutna podstawa – dzięki pełnej diagnostyce pacjent może otrzymać opiekę kompleksową – w całkowitym znaczeniu tego słowa - zauważa dr n. med. Piotr Rożniatowski, ekspert Medicover Stomatologia.

Dzięki stosowaniu się do powyższych porad możemy mieć pewność, że zarówno w Światowy Dzień Uśmiechu, jak i w każdy inny, z dumą będziemy mogli prezentować nasze piękne i zadbane zęby.