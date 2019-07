Nie zapominajmy, że w walce z próchnicą także dieta może zdziałać cuda i być ogromnym sprzymierzeńcem naszego uśmiechu. Wyjaśniamy, co warto wiedzieć o próchnicy i jakie produkty będą najlepiej służyć naszym zębom w walce z nią.

Próchnica – co musisz o niej wiedzieć?

Jak wynika z danych Ministerstwa Zdrowia, problemy z próchnicą ma nawet 99,9% dorosłych Polaków w wieku 35-44 lat. Niestety jest to także jedna z najwyższych statystyk w całej Europie.

- Próchnica powoduje demineralizację i rozpad twardych tkanek naszych zębów. Na jej rozwój ma wpływ indywidualna podatność zęba, która zależy np. od jego budowy anatomicznej, wytrzymałości na działanie szkodliwych czynników (np. kwasów wytwarzanych przez bakterie próchnicotwórcze) czy stopnia mineralizacji – komentuje lek. med. Patryk Kononowicz, stomatolog z Medicover Stomatologia.

Aby cieszyć się naturalnym, ale także zdrowym i zadbanym uśmiechem, musimy przeciwdziałać rozwojowi próchnicy – do tego niezbędne jest regularne odwiedzanie gabinetów stomatologicznych (raz na pół roku). Warto przy tym dodać, że nie zawsze jesteśmy w stanie sami ocenić, że mamy próchnicę – mowa o tzw. próchnicy ukrytej.

Próchnica niewidoczna gołym okiem

- Wielu pacjentom wydaje się, że jeśli nie widzą próchnicy na swoich zębach, to znaczy, że problemu nie ma. Niestety w większości przypadków występuje tak zwana próchnica ukryta, która najczęściej pojawia się na powierzchniach stycznych, między sąsiadującymi zębami. Przyczyną powstawania w tych miejscach ubytków jest to, że często po zjedzeniu posiłku, pomiędzy naszymi zębami znajdują się resztki pokarmowe, które trudno jest usunąć zwykłą szczoteczką. Dlatego tak ważne jest, abyśmy wykształcili w sobie nawyk regularnego używania nitki dentystycznej i szczoteczek stomatologicznych, przeznaczonych właśnie do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych – komentuje lek. stom. Patryk Kononowicz z Medicover Stomatologia Gdańsk.

Zbyt pobieżne mycie zębów powoduje, że nieusunięte resztki pokarmowe stają się pożywką dla bakterii, które powodują fermentację węglowodanów. W wyniku tego procesu uwalniają się kwasy uszkadzające szkliwo naszych zębów. Ponadto, bakterie tworzą tak zwaną płytkę nazębną, która przypomina żółty nalot i może przyczyniać się do powstawania próchnicy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że próchnica ukryta nie daje żadnych widocznych objawów. Dlatego, poza dokładną higieną jamy ustnej, ważne jest regularne pojawianie się na przeglądach stomatologicznych. Doświadczony stomatolog, będzie w stanie wykryć próchnicę we wczesnym stadium, dzięki czemu nie rozprzestrzeni się ona dalej (aż do nerwu zęba). Warto jednak zauważyć, że często Szybkość działania jest niezwykle istotna – nieleczona próchnica będzie sukcesywnie niszczyła tkanki zęba. A co możemy zrobić na własną rękę? Z pomocą przychodzi odpowiednia dieta, czyli produkty, których jedzenie pozytywnie wpłynie na stan naszego uzębienia.

Czego potrzebują nasze zęby?

Jak wiemy, właściwa dieta, oparta w dużej mierze na owocach i warzywach pozytywnie wpływa na naszą sylwetkę, zdrowie organizmu i promienny wygląd cery. Chcemy wyglądać młodo, czuć przypływ sił witalnych i mieć dużo energii – dzięki aktywności fizycznej i odpowiedniemu odżywianiu możemy to osiągnąć. Ale dieta czyli to, co codziennie znajduje się na naszym talerzu, jest skuteczna także w walce z próchnicą i pomaga w utrzymaniu ładnych, zdrowych zębów bez przebarwień. Chcąc jak najlepiej pomóc swoim zębom, w naszej diecie warto zadbać o obecność witamin: C, A, D, E, a także tych z grupy B.

• Surowe warzywa – chrup na zdrowie!

Jedzone na surowo marchewki, seler naciowy, rzodkiewka czy kalarepa w naturalny sposób usuwają osad i płytkę nazębną, chroniąc przed próchnicą i chorobami przyzębia. Ich zaletą jest również to, że nie narażają szkliwa zębów na szkodliwe działanie kwasów i cukrów. Chrupane na surowo zamiast słodyczy, stanowią świetną przekąskę – korzystną dla zębów, jak i dla figury.

• Pełnoziarniste pieczywo – nasze zęby będą wdzięczne

Chleby, bułki, bagietki – jeśli tylko wybierzemy te z pełnego ziarna dostarczymy zębom m.in. magnezu, który zapobiega próchnicy. W ziarnach zbóż znajduje się też fosfor, mający kluczowe znaczenie w procesie mineralizacji zębów (czyli tworzenia się warstwy minerałów na powierzchni szkliwa). Spożywanie razowego pieczywa zwiększa też produkcję śliny, co działa ochronnie na zęby i pomaga w usuwaniu z nich resztek pokarmu.

• Nie zapominaj o wapniu, czyli rola nabiału

Przetwory mleczne są dobrym źródłem wapnia, od którego w dużej mierze zależy kondycja zębów. Jeśli w naszej diecie będzie za mało tego pierwiastka, organizm zacznie go czerpać z zapasów zgromadzonych w kościach i zębach, w ten sposób stopniowo je osłabiając. Wapń znajdziemy np. w mleku, jogurtach naturalnych i twarogach – wybierajmy te bez dodatku cukru.

- Pamiętajmy także, że na twardość i wytrzymałość naszych zębów bardzo duży wpływ ma witamina D, zawarta np. w tłustych morskich rybach czy jajach. Z kolei witamina C wzmacnia stan dziąseł, naczynia krwionośne i działa antybakteryjnie – znajdziemy ją np. w pomidorach, papryce, natce pietruszki i owocach jagodowych. W walce z próchnicą i bakteriami nie zapominajmy też o witaminie A, której najwięcej znajduje się w serach żółtych, żółtkach jaj oraz pomarańczowych i czerwonych warzywach (dynia, marchewka) – komentuje Joanna Drygiel, dietetyk z Centrum Medycznego Damiana.

Stosując się do powyższych wskazówek i przestrzegając podstawowych zasad higieny jamy ustnej, z pewnością będziemy mogli dumnie prezentować uśmiech, w którym nie ma miejsca dla próchnicy.