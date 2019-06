Ponad rok temu resort powołał zespół ekspertów reprezentujących m.in. pacjentów, naukowców, dyrektorów szpitali, młodych lekarzy i NFZ. Podczas debat organizowanych w różnych regionach kraju zastanawiali się oni, jakie są główne problemy polskiego systemu opieki zdrowotnej. I wraz z lokalnymi przedstawicielami sektora medycznego szukali

odpowiedzi na pytanie, jak je rozwiązać. W przyszłym tygodniu mają przedstawić swoje rekomendacje.

Jak wynika z informacji DGP, niemal 90 proc. specjalistów jest za tym, żeby wprowadzić "możliwości prywatnej, dobrowolnej dopłaty do świadczenia gwarantującego wyższy standard usługi medycznej, np. do soczewki innej jakości w operacji zaćmy". Kolejny pomysł, który zebrał prawie 74 proc. głosów, to wprowadzenie dobrowolnych ubezpieczeń dodatkowych, które zwiększyłyby dostęp do bardziej nowoczesnych czy trudniej osiągalnych świadczeń. Niemal 65 proc. ekspertów uważa, że dobrze byłoby wprowadzić minimalną opłatę za wizytę u lekarza, np. 10 zł.

Rekomendacje rady społecznej wypracowane po narodowej debacie "Wspólnie dla zdrowia" będą podstawą strategii, nad którą pracuje resort. I która mogłaby doczekać się realizacji w przyszłej kadencji.

Trudno na tym etapie przesądzić, które ze wskazań zostaną przyjęte, ale - jak przekonuje wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński - nie po to zorganizowano całe to przedsięwzięcie, żeby teraz odłożyć wszystkie jego efekty na półkę. I zapowiada, że wszystkie rekomendacje zostaną potraktowane poważnie. Nie ma jednak zgody na współpłacenie za wizytę u lekarza.

Efekty pracy rady to punkt wyjścia do przygotowania programu opieki medycznej na kolejne lata. Zdrowie nie może być przedmiotem politycznych konfliktów - deklaruje wiceminister Cieszyński.