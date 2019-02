23 lutego przypada Światowy Dzień Walki z Depresją. Jak podkreśliła Katarzyna Szulik z biura prasowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, to dobra okazja, by przypomnieć, że problemy na tle psychicznym nie omijają również tych, których powołaniem jest ich leczenie.

Dlatego, jak wyjaśniła, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje studentom zajęcia, których podstawowymi elementami są humor, relaks i dobra zabawa. - Mowa o Śmiechoterapii, która przygotowuje studentów zarówno do radzenia sobie z własnym stresem, jak i do stosowania humoru w relacjach z pacjentami – powiedziała.

Dodała, że zajęcia Śmiechoterapii, prowadzone na uczelni od 2017 roku, są jednym z najpopularniejszych fakultetów, jednak skierowane są wyłącznie do studentów kierunku lekarskiego.

Prowadząca zajęcia, humorolożka dr Maria Kmita podkreśliła, że zajęcia łączą teorię humoru z praktykowaniem go, głównie w celu pozbycia się zahamowań czy wstydu. "Z jednej strony więc uczymy się o teoriach i funkcjach humoru, a z drugiej np. gramy w miniaturowego ping-ponga czy maksi badmintona, albo ubieramy dmuchane stroje sumo" – tłumaczyła dr Kmita.

Zajęcia pokazują studentom zalety, które płyną z wplatania humoru w kontakty z pacjentami, ale także uczą wykorzystywania go jako bezpiecznej strategii obronnej w sytuacjach stresu i dużej presji, która w zawodach medycznych jest codziennością.

Dr Kmita dodała, że fakultet mocno nawiązuje do pozytywnej psychologii, której istotą jest bycie wdzięcznym za wszystkie dobre rzeczy, które nas spotykają, co ogromnie ułatwia codzienne funkcjonowanie.

Prowadząca zajęcia opracowała też grę „Najgorzej” o chorobach, dedykowaną studentom kierunków medycznych, która wykorzystuje strategię śmiechoterapii. W grze użyte są pojęcia wyjęte z medycyny. Autorka zrywa z tradycyjnym myśleniem o chorobach w celu przełamania tabu i ćwiczenia czarnego humoru w praktyce.

Jak dodała Szulik, gra jak na razie jest pomocą edukacyjną podczas zajęć ze Śmiechoterapii, ale dr Kmita myśli o wprowadzeniu jej do szerszej dystrybucji.

- Planowane jest spopularyzowanie gry w środowisku medycznym, nie tylko wrocławskim, zarówno wśród lekarzy jak i studentów kierunków medycznych i pokrewnych. Gra ma wersję polską i angielską, więc może być pomocna także w nauce medycznego języka angielskiego na przykład w celu doskonalenia umiejętności komunikowania się i ćwiczenia poprawnej wymowy – powiedziała Szulik.

Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu od kilku lat działa również poradnia psychologiczna dla studentów oraz doktorantów, prowadzona pod egidą Katedry Psychiatrii.