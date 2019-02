- W ostatnich latach mamy bardzo łagodne zimy w związku z tym aktywność tych pasożytów może się zaczynać wcześniej, w odniesieniu w szczególności do większych ssaków. Czyli w związku z tym także możemy wcześniej niż w poprzednich latach znajdować go na człowieku – powiedział dr Radomir Jaskuła z Uniwersytetu Łódzkiego.

Kleszcze mogą przenosić choroby zakaźne. Babeszjoza to jedna z chorób odkleszczowych, które są groźne dla zwierząt. Pierwszymi objawami są apatia, ospałość czy brak apetytu. Choroba może doprowadzić do stanów zapalnych organów wewnętrznych takich jak wątroba i nerki.

Kleszcze przenoszą także inne choroby, z których najgroźniejsza jest borelioza wywoływana przez bakterie należące do krętków (z rodzaju Borellia) oraz kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) wywoływane przez wirusa z rodziny flawiwirusów (Flaviviridae).

Do zakażenia dochodzi w czasie wysysania krwi. Dzieje się to w ciągu pierwszych 48 godzin - tyle czasu zajmuje bakteriom uwolnienie się z jelit kleszcza i przeniknięcie do jego ślinianek, skąd wraz ze śliną przechodzą do organizmu żywiciela.