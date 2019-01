W środę, 16 stycznia, w szpitalu MSWiA w Szczecinie wprowadzono szczególny rygor sanitarny z powodu wykrycia jednego zachorowania i podejrzeń odry wśród pracowników placówki. Nie zanotowano zachorowań wśród pacjentów.

W czwartek odbyło się posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego, poświęcone wystąpieniu ogniska odry w szpitalu. Po posiedzeniu poinformowano dziennikarzy, że podejmowane są działania, by szpital przywrócić do normalnego funkcjonowania w jak najszybszym czasie. Jego dyrektor szacuje, że powinno to nastąpić do końca stycznia.

Zespół zarządzania kryzysowego wypracował rekomendacje, które są rozsyłane do szpitali, lekarzy rodzinnych, a także do zakładów opieki zdrowotnej. Wojewoda powoła również zespół, który będzie monitorował sytuację w Szczecinie i w województwie.

Wśród zaleceń wojewody, ze względu wzrost ryzyka zagrożenia zakażeniem odrą, a także sezon wysokiej zachorowalności na grypę, są zalecenie czasowego ograniczenia wizyt pacjentów we wszystkich szczecińskich szpitalach. Pozostałe zalecenia dotyczą konieczności składania wizyt domowych przez lekarzy rodzinnych u pacjentów, którzy zgłoszą podejrzenie wystąpienia choroby.

- Osoba, która ma obawy, że jest zakażona odrą, powinna telefonicznie zgłosić się do swojej przychodni i poprosić lekarza rodzinnego o wizytę domową – powiedział zachodniopomorski wojewoda Tomasz Hinc.

Z informacji służb wynika, że szczecińskie ognisko odry jest jedynym znanym na Pomorzu Zachodnim.

Przychodnie tak powinny zorganizować swoją pracę, by w jednej poczekalni nie spotykały się osoby chore ze zdrowymi – podkreślają służby prasowe zachodniopomorskiego wojewody. Odra to choroba wirusowa, rozprzestrzeniająca się drogą kropelkowa, którą można się zarazić nawet przed wystąpieniem objawów u osoby zarażającej. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie na co dzień zasad higieny, m.in. częste mycie rąk, zasłanianie twarzy podczas kichania, pozostawanie w domu w wypadku wystąpienia objawów choroby.

Chory powinien być izolowany, aby nie zarażać kolejnych osób, ale nie wymaga hospitalizacji. Leczenia wymagają powikłania po odrze, do których może dojść u pacjenta.

Odra jest chorobą, która wymaga podczas leczenia objawów ciągłego leżenia w łóżku i zachowania zasady izolacji. Jej objawy to wysypka, wysoka temperatura i światłowstręt. Główny Inspektor Sanitarny apeluje o dopełnienie obowiązku szczepienia przeciwko odrze, śwince i różyczce dzieci, które dotychczas nie zostały zaszczepione. Jak podkreślają służby prasowe, szczepienie jest jedyną skuteczną metodą pozwalającą na unikniecie zakażenia.