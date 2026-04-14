Przełom w leczeniu raka płuca. Nowa lista refundacyjna terapii już obowiązuje

Najważniejsza zmiana dotyczy programu lekowego B.6, który został rozszerzony o pięć nowych metod leczenia raka płuca. W praktyce oznacza to, że więcej pacjentów będzie mogło skorzystać z nowoczesnych terapii, które do tej pory często były trudno dostępne lub bardzo kosztowne w leczeniu raka płuca.

Dostępność terapii w leczeniu raka płuca

Nowe refundacje obejmują różne typy raka płuca - zarówno niedrobnokomórkowego, jak i drobnokomórkowego. Co istotne, część terapii jest dopasowana do konkretnych mutacji genetycznych, co zwiększa ich skuteczność. Na liście znalazły się m.in.: - amiwantamab stosowany razem z chemioterapią u pacjentów z określoną mutacją genu EGFR, - połączenie amiwantamabu z lazertynibem dla innych mutacji EGFR, - enkorafenib z binimetynibem dla chorych z mutacją BRAF, - serplulimab stosowany już w pierwszej linii leczenia zaawansowanego raka drobnokomórkowego. Choć nazwy leków mogą brzmieć skomplikowanie, najważniejsze jest to, że lekarze zyskują więcej narzędzi do walki z chorobą i mogą lepiej dobrać terapię do konkretnego pacjenta.

Do niedawna wielu pacjentów z zaawansowanym rakiem płuca miało ograniczone możliwości leczenia. Dotyczyło to szczególnie osób starszych lub osłabionych, które nie były w stanie przejść intensywnej chemioterapii. W takich sytuacjach lekarze często stawali przed trudnym wyborem: zastosować bardzo obciążające leczenie albo z niego zrezygnować. Dziś, dzięki nowym refundacjom, coraz częściej można zaproponować terapię skuteczną, a jednocześnie lepiej tolerowaną przez organizm.

Nowa szansa dla chorych na raka dzięki atezolizumabowi

Jedną z najważniejszych zmian jest rozszerzenie dostępu do atezolizumabu. To lek szczególnie ważny dla pacjentów, którzy nie mogą być leczeni standardową chemioterapią opartą na pochodnych platyny. Do tej pory taka grupa chorych często nie miała wielu opcji leczenia. Teraz pojawia się dla nich realna alternatywa - terapia, która może być skuteczna, a jednocześnie mniej obciążająca dla organizmu.

Nowe terapie nie trafiają na listę refundacyjną przypadkowo - ich skuteczność została potwierdzona w badaniach klinicznych. Przykładem jest badanie IPSOS, które pokazało, że pacjenci leczeni atezolizumabem żyli dłużej niż ci, którzy otrzymywali standardową chemioterapię. Co więcej, nie chodzi tylko o długość życia. Pacjenci leczeni nowoczesnymi lekami często lepiej funkcjonują na co dzień i rzadziej odczuwają ciężkie skutki uboczne terapii.

Rak płuca wciąż poważnym problemem

Rak płuca nadal jest jednym z najczęściej diagnozowanych nowotworów w Polsce. Każdego roku chorobę wykrywa się u około 22 tysięcy osób. Niestety, wiele przypadków rozpoznawanych jest dopiero w zaawansowanym stadium, co utrudnia leczenie. Dlatego tak ważne jest, aby pacjenci mieli dostęp do jak najszerszego wachlarza terapii - szczególnie tych nowoczesnych, które mogą realnie poprawić rokowania. Eksperci podkreślają, że w leczeniu nowotworów nie chodzi wyłącznie o wydłużenie życia, ale także o jego jakość. Coraz więcej terapii pozwala pacjentom funkcjonować w miarę normalnie - bez silnego bólu, z większą samodzielnością i lepszym samopoczuciem.

Zmiany, które weszły w życie 1 kwietnia, to krok w dobrą stronę. Dają pacjentom z rakiem płuca więcej możliwości leczenia, a co za tym idzie - więcej nadziei na dłuższe i lepsze życie mimo choroby.