Nowe zasady realizacji e-recept od 7 kwietnia: mniej komplikacji i większa pewność, że recepta będzie mogła zostać zrealizowana zgodnie z potrzebami.

Największa różnica polega na tym, że system zaczyna w końcu uwzględniać realia - czyli to, w jakich opakowaniach leki faktycznie są sprzedawane i czy w ogóle są dostępne.

Nowe zasady realizacji e-recept rocznych

Wcześniej system wyliczał ilość leku w sposób, który nie zawsze miał sens w praktyce. Pacjent mógł mieć przepisane np. 120 dni leczenia 1 tabletką dziennie, ale lek był dostępny tylko w opakowaniach po 28 albo 50 tabletek. Efekt? Nie dało się dokładnie dopasować liczby opakowań do tego wyliczenia. Czasem brakowało kilku tabletek, czasem wychodziła nadwyżka - i pojawiał się problem przy realizacji recepty. Pacjenci często dowiadywali się o tym dopiero w aptece, co oznaczało dodatkowy stres i konieczność kombinowanania

Realizacja e-recept: system uwzględni realne opakowania leków

Nowe zasady rozwiązują ten problem w bardzo prosty sposób. System bierze pod uwagę to, w jakich opakowaniach lek naprawdę występuje - dane pochodzą z Rejestru Produktów Leczniczych. Dzięki temu wyliczenia są bardziej „życiowe”. Przykład: - jeśli bierzesz 1 tabletkę dziennie, a lek jest w opakowaniach po 50 tabletek - system może pozwolić na wydanie np. 150 tabletek, - jeśli dostępne są opakowania po 28 tabletek - liczba zostanie dopasowana, np. do 140 tabletek. Nie chodzi więc o idealną matematykę, tylko o to, co faktycznie da się kupić w aptece.

Koniec z lekami „tylko w systemie”

Bardzo ważna zmiana dotyczy też dostępności leków. Nowy system sprawdza, czy dane opakowanie rzeczywiście jest w obrocie, czyli czy można je realnie kupić. Wykorzystuje do tego dane z Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Jeśli jakiegoś opakowania nie ma w aptekach, system po prostu go nie uwzględni. To oznacza koniec absurdów, w których recepta wygląda dobrze na papierze, ale leku nie da się nigdzie znaleźć.

Nowe zasady wprowadzają też jedną ważną rzecz: system na początku bierze pod uwagę tylko ten konkretny lek, który jest na recepcie - nie jego zamienniki. Dopiero jeśli w aptece dostaniesz zamiennik, to przy kolejnych wyliczeniach system uwzględni również jego opakowania. Dzięki temu wszystko jest bardziej uporządkowane i przewidywalne.

Nowe zasady: różnice przy lekach refundowanych i pełnopłatnych

Zmiany działają trochę inaczej w zależności od tego, czy lek jest refundowany czy też nie: - przy lekach refundowanych liczą się tylko opakowania objęte refundacją, - przy lekach pełnopłatnych system uwzględnia wszystkie dostępne warianty. W praktyce oznacza to, że dla tego samego leku możesz dostać inną ilość - w zależności od tego, czy przysługuje na niego refundacja.

Co nowe zasady realizacji e-recept oznaczają dla pacjentów

Najprościej mówiąc, mniej problemów w aptece: większą szansę, że wykupisz lek od razu i bez komplikacji, mniej sytuacji, w których „coś się nie zgadza”, bardziej realne wyliczenia, dopasowane do tego, co faktycznie jest dostępne, mniej biegania po aptekach w poszukiwaniu konkretnego opakowania. Zmiany w e-receptach od 7 kwietnia to przykład tego, że system może w końcu zacząć działać tak, jak oczekują tego pacjenci. Zamiast sztywnych wyliczeń mamy podejście oparte na rzeczywistości: dostępnych opakowaniach i realnej obecności leków w aptekach. Dla większości osób to niewielka zmiana „na papierze”, ale w praktyce może oznaczać dużo mniej nerwów i znacznie prostsze wykupienie potrzebnych leków.