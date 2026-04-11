Wyższe odszkodowania za wypadki przy pracy i choroby zawodowe: nowe przepisy już obowiązują

Ewa KranzAutorka specjalizująca się w tworzeniu i redagowaniu treści dotyczących zdrowia
wczoraj, 19:34
Zmiany w odszkodowaniach dla pracowników za wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe/Shutterstock
1 kwietnia 2026 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe. Choć brzmi to dość urzędowo, w praktyce chodzi o bardzo konkretne pieniądze, które mogą trafić do pracowników lub ich rodzin w trudnych momentach życia.

Nowe stawki zostały ogłoszone przez ministerstwo rodziny, pracy i polityki społecznej i będą obowiązywać przez rok - do końca marca 2027 roku. Wyjaśnimy w prosty sposób co się zmienia i kto na tym skorzysta.

Ile wyniesie odszkodowanie za uszczerbek na zdrowiu

Najważniejsza zmiana dotyczy podstawowej stawki odszkodowania. Od teraz za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje 1 781 zł. Co to oznacza w praktyce? Jeśli lekarze orzekną np. 10% uszczerbku na zdrowiu, odszkodowanie wyniesie 17 810 zł. Przy 20% będzie to już ponad 35 tys. zł. Im poważniejsze konsekwencje zdrowotne, tym wyższe świadczenie. Warto wiedzieć, że ta sama stawka obowiązuje również wtedy, gdy stan zdrowia się pogorszy i uszczerbek wzrośnie o co najmniej 10 punktów procentowych. To ważne dla osób, które już wcześniej otrzymały odszkodowanie, ale ich sytuacja zdrowotna uległa zmianie.

Nowe przepisy przewidują też konkretne wsparcie dla osób w najtrudniejszym położeniu. Chodzi o pracowników, którzy są całkowicie niezdolni do pracy i jednocześnie nie są w stanie samodzielnie funkcjonować. W takim przypadku jednorazowe odszkodowanie wynosi 31 162 zł. Co istotne, ta kwota przysługuje również osobom, które już pobierają rentę, ale ich stan zdrowia wyraźnie się pogorszył. To rozwiązanie ma uwzględniać sytuacje, w których skutki wypadku lub choroby ujawniają się lub nasilają z czasem.

Zmiany w odszkodowaniach: najwyższe świadczenia dla rodzin pracowników

Największe kwoty przewidziano dla rodzin osób, które zmarły w wyniku wypadku przy pracy albo choroby zawodowej. W takich przypadkach wsparcie finansowe ma pomóc bliskim poradzić sobie z nagłą stratą - także pod względem ekonomicznym. Małżonek lub dziecko zmarłego może otrzymać jednorazowe odszkodowanie w wysokości 160 264 zł. To znacząca suma, która ma choć częściowo zabezpieczyć przyszłość rodziny, szczególnie jeśli zmarła osoba była głównym źródłem utrzymania. Przepisy uwzględniają również sytuacje, w których do odszkodowania uprawnionych jest więcej osób. Jeśli oprócz małżonka są także dzieci, podstawowa kwota (160 264 zł) nie zmienia się, ale przysługuje dodatkowe 31 162 zł na każde kolejne dziecko. Przykład: jeśli zmarły pozostawił małżonka i dwoje dzieci, rodzina otrzyma więcej niż podstawową kwotę -właśnie dzięki temu dodatkowi.

Nie zawsze do odszkodowania uprawniony jest małżonek lub dzieci. Czasami są to inni bliscy - np. rodzice lub inne osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego. W takiej sytuacji jednorazowe odszkodowanie wynosi 80 132 zł. Tu również przewidziano dodatki - 31 162 zł. dla drugiej i każdej kolejnej osoby uprawnionej. Dzięki temu wsparcie jest lepiej dopasowane do rzeczywistej liczby osób dotkniętych tragedią.

Dlaczego stawki odszkodowań dla pracowników za wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe zostały podniesione

Zmiany nie są przypadkowe. W ostatnich latach wyraźnie wzrosły koszty życia - od cen żywności po wydatki na leczenie i rehabilitację. To szczególnie odczuwają osoby, które po wypadku muszą zmienić swoje życie, często rezygnując z pracy lub ponosząc wysokie koszty leczenia. Podwyższenie odszkodowań ma więc jeden główny cel: zapewnić realne wsparcie finansowe, a nie tylko symboliczne kwoty, które nie nadążają za rzeczywistością.

Nowe stawki obowiązują od 1 kwietnia 2026 roku do 31 marca 2027 roku. Po tym czasie mogą zostać ponownie zmienione - wszystko zależy od sytuacji gospodarczej, inflacji i ogólnych kosztów życia. Tego typu aktualizacje odbywają się regularnie, żeby utrzymać realną wartość świadczeń. Dla pracowników najważniejsza jest jedna rzecz: w razie wypadku lub choroby zawodowej mogą liczyć na wyższe wsparcie finansowe niż wcześniej. Oczywiście pieniądze nie cofną skutków wypadku ani nie przywrócą zdrowia, ale mogą pomóc w leczeniu, rehabilitacji czy dostosowaniu się do nowej sytuacji. Zmiany są korzystne dla pracowników i ich rodzin, bo oznaczają wyższe i bardziej realne wsparcie finansowe. W praktyce mogą mieć ogromne znaczenie w najtrudniejszych momentach życia.

92 proc. dorosłych nie umie zrobić testu na 100 proc. Wiedza o Polsce. Dasz radę 20/20?
Niedziela 12 kwietnia 2026 roku: czy otwarte są wszystkie sklepy bo to niedziela handlowa?
Nowa Kia Sportage Black Edition
Gminy uruchamiają mobilne PSZOK-i, które mają ułatwić mieszkańcom właściwe postępowanie z problemowymi odpadami
