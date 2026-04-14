ZUS sprawdzi częste zwolnienia lekarskie. L4 2026 - nowe przepisy od 13 kwietnia

Jednodniowe L4 pod lupą

Krótkie, jednodniowe zwolnienia lekarskie są dziś bardzo popularne - i coraz rzadziej uznaje się je za przypadkowe. Aż 44 procent takich zwolnień lekarskich przypada na piątki i poniedziałki. To może sugerować, że część osób traktuje zwolnienie jako sposób na przedłużenie weekendu. Dane z Barometru Absencji Chorobowej pokazują, że 23,6 procent zwolnień wystawianych jest w piątki, a 20,5 procent w poniedziałki. Eksperci nie mają wątpliwości - przy takiej skali trudno mówić o przypadku. Coraz częściej L4 zaczyna pełnić funkcję dodatkowego dnia wolnego, co budzi niepokój i zwiększa czujność instytucji kontrolnych.

Zwolnienia lekarskie - problem dla pracodawców

Dla firm największym problemem nie są długie zwolnienia, ale te krótkie i nagłe. Jednodniowe L4 pojawia się często bez zapowiedzi i potrafi poważnie zaburzyć organizację pracy. W branżach takich jak produkcja, logistyka czy budownictwo nawet jedna nieobecność może wpłynąć na cały proces. Teoretycznie każde zwolnienie - nawet jednodniowe - może zostać skontrolowane. W praktyce jednak bywa to trudne. Choć elektroniczne zwolnienia (e-ZLA) trafiają do systemu od razu, przeprowadzenie kontroli tego samego dnia często jest niemożliwe z powodów organizacyjnych. To sprawia, że krótkie absencje nie zawsze da się szybko zweryfikować.

L4 2026 - nowe przepisy ZUS od 13 kwietnia

Od 13 kwietnia zaczynają obowiązywać nowe zasady, które mają usprawnić kontrolę zwolnień lekarskich. Kluczowe będzie bardziej systematyczne podejście oraz analiza danych - zwłaszcza powtarzalnych schematów. ZUS będzie oceniał ryzyko w trzech kategoriach: - niskie: sporadyczne, pojedyncze L4, - rosnące: zwolnienia pojawiające się w te same dni, - wysokie: wyraźny, powtarzalny schemat absencji. Im częściej zwolnienia lekarskie układają się w schemat, tym większa szansa na dokładną kontrolę. Sprawdzane będzie m.in., czy pracownik faktycznie przebywał pod wskazanym adresem, nie pracował w tym czasie oraz czy korzystał ze zwolnienia zgodnie z jego celem.

Obowiązkowy raport z kontroli ZUS

Nowością jest wprowadzenie obowiązkowego raportu z każdej kontroli. Taki dokument może mieć duży wpływ na to, czy świadczenie zostanie przyznane lub odebrane. Oznacza to bardziej formalne i dokładne podejście do sprawdzania zwolnień. Dla pracowników to sygnał, że warto ostrożniej podchodzić do korzystania z L4. Powtarzające się schematy mogą szybko zostać wychwycone i uznane za podejrzane. Z kolei dla pracodawców nowe przepisy mogą oznaczać mniej nieuzasadnionych nieobecności i lepszą organizację pracy.

Zmiany w przepisach to odpowiedź na rosnące nadużycia związane ze zwolnieniami lekarskimi. Kontrole mają być dokładniejsze, a analiza danych - skuteczniejsza. W praktyce oznacza to, że sporadyczne L4 nie będą problemem, ale powtarzające się schematy mogą już przyciągnąć uwagę ZUS. Nowe zasady mogą zmienić sposób, w jaki pracownicy korzystają ze zwolnień, a pracodawcy nimi zarządzają. Jedno jest pewne - od teraz każde L4 będzie oceniane również w kontekście wcześniejszych zachowań pracownika.