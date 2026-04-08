Jaskra - jedna z najgroźniejszych chorób oczu i jedna z najczęstszych przyczyn utraty wzroku

Jak rozwija się jedna z najgroźniejszych chorób oczu jaskra

W zdrowym oku stale produkowana jest tzw. ciecz wodnista. Odpowiada ona za utrzymanie prawidłowego ciśnienia wewnątrz gałki ocznej. Naturalnie powinna ona swobodnie odpływać przez specjalny obszar oka - kąt przesączania. Problem pojawia się wtedy, gdy ten odpływ zostaje zaburzony. Ciecz zaczyna się gromadzić, a ciśnienie w oku rośnie. To właśnie podwyższone ciśnienie najczęściej prowadzi do uszkodzenia nerwu wzrokowego. Nerw wzrokowy można porównać do kabla złożonego z milionów cienkich włókien. Odpowiada on za przekazywanie obrazu z oka do mózgu. Gdy włókna zaczynają obumierać, w polu widzenia pojawiają się tzw. ubytki - pacjent jednak długo ich nie zauważa.

Największym zagrożeniem jest brak objawów na wczesnym etapie choroby. W przypadku najczęstszej postaci jaskry - z otwartym kątem przesączania - rozwój choroby jest powolny i bezbolesny. Pacjent nie zauważa pogorszenia widzenia oraz funkcjonuje normalnie przez wiele lat. Objawy pojawiają się dopiero wtedy, gdy uszkodzenia są już zaawansowane. Niestety - zmian w nerwie wzrokowym nie da się cofnąć.

Jedna z najgroźniejszych chorób oczu: rodzaje jaskry

Specjaliści wyróżniają kilka typów tej choroby, jednak dwa z nich występują najczęściej. Jaskra z otwartym kątem przesączania: to najczęstsza forma choroby. Rozwija się powoli i bezobjawowo. Odpływ cieczy wodnistej jest stopniowo ograniczany, co prowadzi do wzrostu ciśnienia w oku. Jaskra z zamkniętym kątem przesączania: znacznie rzadsza, ale bardziej gwałtowna. Może prowadzić do nagłego wzrostu ciśnienia w oku i tzw. ostrego ataku jaskry. W przeciwieństwie do przewlekłej postaci choroby, ostry atak jaskry daje bardzo wyraźne objawy i wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. Do najczęstszych symptomów należą: nagłe pogorszenie widzenia, silny ból oka, ból głowy, nudności i wymioty, widzenie kolorowych „aureoli” wokół świateł. W takiej sytuacji nie wolno zwlekać - konieczna jest pilna wizyta u okulisty lub na izbie przyjęć. Brak szybkiej reakcji może doprowadzić do trwałej utraty wzroku nawet w krótkim czasie.

Ryzyko zachorowania rośnie wraz z wiekiem, ale istnieje wiele czynników, które dodatkowo je zwiększają. Do najważniejszych należą: - podwyższone ciśnienie wewnątrz oka, - krótkowzroczność lub dalekowzroczność, - urazy oka, - długotrwałe stosowanie leków sterydowych, - cienka rogówka, - choroby przewlekłe, takie jak cukrzyca czy nadciśnienie, - występowanie jaskry w rodzinie.

Leczenie jaskry

Choć uszkodzeń nerwu wzrokowego nie da się cofnąć, współczesna medycyna pozwala skutecznie zahamować rozwój choroby. Kluczowe jest szybkie rozpoczęcie leczenia. Najczęściej stosuje się: krople do oczu obniżające ciśnienie, leczenie laserowe, w niektórych przypadkach zabiegi chirurgiczne. Najważniejsza jest jednak systematyczność - regularne stosowanie leków i kontrolne wizyty u okulisty.

Jaskra to choroba, która może rozwijać się latami bez żadnych sygnałów ostrzegawczych. Kiedy pojawiają się pierwsze objawy, często jest już za późno na pełne uratowanie wzroku. Dlatego najważniejsze jest jedno: nie czekać. Regularne badania okulistyczne to najprostszy sposób, by wykryć chorobę wcześnie i skutecznie ją zatrzymać. W przypadku jaskry to właśnie profilaktyka daje największą szansę na zachowanie dobrego widzenia przez całe życie.