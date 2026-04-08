Kiedy pić wodę, by chronić serce i nerki? Oto optymalne godziny

Ile wody potrzebuje Twój organizm?

Według wytycznych Ministerstwa Zdrowia, ludzkie ciało składa się w około 70 proc. z wody. Aby precyzyjnie wyliczyć swoje dzienne zapotrzebowanie, można zastosować prosty przelicznik: 0,02 litra wody na każdy kilogram masy ciała.

Osoba ważąca 60 kg powinna dostarczyć organizmowi minimum 1,2 litra płynów. Warto celować w nieco wyższe wartości (np. dodatkowe 300 ml), a w upalne dni zwiększyć podaż do 8–10 szklanek.

Ważna zasada: Unikaj picia dużych ilości wody naraz. Organizm nie jest w stanie jej wtedy efektywnie przyswoić i większość zostanie szybko wydalona. Kluczem jest systematyczność.

5 najlepszych momentów na szklankę wody

Picie wody warto powiązać z codziennymi rytuałami. Oto pory dnia, w których Twój organizm odniesie z tego największe korzyści:

Tuż po przebudzeniu: Poranny zastrzyk energii

Zanim sięgniesz po pierwszą kawę, wypij dwie szklanki wody. Najlepsza będzie woda letnia, przegotowana, z dodatkiem cytryny lub świeżego imbiru. Taki napój:

skutecznie nawodni skórę i narządy po nocy,

pobudzi metabolizm do pracy,

usprawni działanie układu trawiennego.

Przed posiłkiem: Naturalny wspomagacz odchudzania

Wypicie szklanki wody (lub domowej lemoniady bez cukru, np. z miętą) przed obiadem czy kolacją ma trzy istotne zalety. Po pierwsze, zapewnia regularną dawkę płynów. Po drugie, wypełnia żołądek, co sprawia, że szybciej poczujemy sytość i zjemy mniejszą porcję. Po trzecie - podkręca procesy metaboliczne.

Podczas popołudniowego spadku formy: Zamiast kawy

Gdy około godziny 15:00 dopada Cię znużenie i brak koncentracji, zamiast kolejnej kofeiny wybierz wodę. Mózg jest niezwykle wrażliwy na odwodnienie. Odpowiednia podaż płynów poprawia pamięć, skupienie i pozwala szybciej uporać się z zadaniami.

Gdy czujesz narastający ból głowy

Zanim sięgniesz po tabletkę przeciwbólową, wypij szklankę wody. Częstym powodem bólów głowy, a nawet ataków migreny, jest właśnie odwodnienie. Uzupełnienie płynów może przynieść ulgę szybciej, niż się spodziewasz.

Przed snem: Relaks dla układu trawiennego

Wieczorem nie musisz wypijać całej szklanki - kilka łyków ciepłej wody wystarczy. Pomoże to rozluźnić układ pokarmowy i ułatwi zasypianie. Unikaj picia dużych ilości bezpośrednio przed położeniem się do łóżka, aby nocne wizyty w toalecie nie zakłócały Twojego odpoczynku.

Ważne Regularne nawadnianie to najprostszy i najtańszy sposób na zachowanie zdrowia, promiennej cery i wysokiego poziomu energii przez cały dzień.

Źródło: everydayhealth.com;