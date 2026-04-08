Dr Joseph Salhab jest amerykańskim lekarzem gastroenterologiem. W zamieszczonym przez siebie nagraniu wskazuje, co wspiera zdrowie jelit.

Ekspert poleca ogórki kiszone

Gastrolog zdradził, co jest "naturalnym probiotykiem". Według niego idealnie sprawdzą się ogórki kiszone.

Ogórki kiszone są bogate w probiotyki, ale te z octem, które można kupić w sklepach, zabijają pożyteczne mikroorganizmy. Dr Salhab dzieli się przepisem, jak zrobić je w domu.

Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które korzystnie wpływają na zdrowie organizmu gospodarza. Te, które przyjmujemy w ramach regularnej diety, w postaci pokarmów lub suplementów, wspomagają zdrowie jelit. Gastroenterolog z Florydy i twórca treści o tematyce zdrowotnej, który specjalizuje się w zdrowiu układu pokarmowego, wątroby, trzustki i odżywianiu, zauważył, że ogórki kiszone są doskonałym źródłem wspomnianych probiotyków.

Jednak te, które zazwyczaj można kupić w sklepach, zawierają solankę z octem, który często zabija pożyteczne mikroorganizmy. Istnieją więc dwa sposoby na czerpanie korzyści z probiotyków z ogórków kiszonych.

Po pierwsze, można je kupić bez octu, które są dość łatwe do znalezienia, ale mogą być drogie. Albo można je fermentować samodzielnie w domu. Zajmuje to trochę więcej czasu i wysiłku, ale oszczędza dużo pieniędzy i wiadomo, co trafia do jelit – zauważył dr Salhab.

Na co pomagają ogórki kiszone?

Sok z ogórków kiszonych pomaga nie tylko w przypadku refluksu, ale także w przypadku regularnej niestrawności. Jedyne, na co należy uważać, to spożycie soli, ponieważ ogórki kiszone mogą zawierać jej dużo. Jednak fermentowane ogórki kiszone to nadal jeden z najlepszych sposobów na dostarczenie organizmowi naturalnych probiotyków - zauważył dr Salhab. W podpisie swojego posta udostępnił przepis na ich domowe przygotowanie.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj naczynia fermentacyjnego lub słoika z rurką fermentacyjną. Zwykły słoik typu mason też się nada, ale jeśli używasz standardowej pokrywki, musisz ją codziennie luzować, aby uwolnić gaz (w przeciwnym razie może eksplodować) – ostrzegł.

Składniki potrzebne do przygotowania domowych ogórków

2 kg ogórków kiszonych, najlepiej odmiany Kirby.

4 szklanki przefiltrowanej lub odchlorowanej wody.

Około 2 łyżek soli niejodowanej na 4 szklanki wody lub tyle, aby uzyskać solankę o stężeniu około 3,5 proc.

4 do 6 ząbków czosnku, zmiażdżonych.

Świeży koperek lub 1 łyżeczka nasion kopru.

1 łyżeczka nasion gorczycy.

1 łyżeczka całych ziaren pieprzu.

Płatki czerwonej papryki (opcjonalnie).

1 liść winogronowy lub inne źródło taniny, jeśli chcesz, aby potrawa była bardziej chrupiąca.

Sposób przygotowania

Odetnij cienki plasterek od kwiatu każdego ogórka. Rozpuść sól w wodzie o temperaturze pokojowej, aż do całkowitego wymieszania. Najpierw włóż do słoika czosnek, koperek i przyprawy, a następnie ciasno ułóż ogórki. Pozostaw około 2,5 cm wolnej przestrzeni. Zalej solanką, aż ogórki będą całkowicie zanurzone. W razie potrzeby dociśnij je, aby żaden nie wypłynął ponad powierzchnię solanki. Przykryj naczynie pokrywką z rurką fermentacyjną lub użyj zwykłej pokrywki i codziennie staraj się odbijać. Fermentuj w temperaturze pokojowej, aż do uzyskania kwaśnego smaku, zwykle trwa to od pięciu do czternastu dni, w zależności od temperatury i preferencji. Przenieś do lodówki, gdy będą już smakować. Trzymaj ogórki zanurzone w solance i szczelnie przykryte.