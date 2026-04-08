Naturalny probiotyk z polskiej kuchni. Gastrolog zachwycony działaniem

Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
dzisiaj, 10:15
Czy ogórki kiszone się pasteryzuje?
Wzdęcia znikną jak ręką odjąć? Znany gastrolog wskazuje na jeden tani produkt/Shutterstock
Dr Joseph Salhab, znany internautów jako "The Stomach Doc" mówi, że klucz do żelaznej odporności i płaskiego brzucha może znajdować się w Twojej spiżarni. Amerykański specjalista, który na co dzień edukuje fanów na TikToku i Instagramie, wziął pod lupę ogórki kiszone. Choć dla nas to kulinarna codzienność, ekspert widzi w nich potężną broń biologiczną - naturalny probiotyk, który realnie regeneruje mikroflorę jelitową i wspomaga walkę ze stanami zapalnymi.

Dr Joseph Salhab jest amerykańskim lekarzem gastroenterologiem. W zamieszczonym przez siebie nagraniu wskazuje, co wspiera zdrowie jelit.

Ekspert poleca ogórki kiszone

Gastrolog zdradził, co jest "naturalnym probiotykiem". Według niego idealnie sprawdzą się ogórki kiszone.

Jak cieszyć się jedzeniem na co dzień? Sztuka świadomego posiłku, która pomaga jeść mniej i lepiej
Jak cieszyć się jedzeniem na co dzień? Sztuka świadomego posiłku, która pomaga jeść mniej i lepiej

Ogórki kiszone są bogate w probiotyki, ale te z octem, które można kupić w sklepach, zabijają pożyteczne mikroorganizmy. Dr Salhab dzieli się przepisem, jak zrobić je w domu.

Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które korzystnie wpływają na zdrowie organizmu gospodarza. Te, które przyjmujemy w ramach regularnej diety, w postaci pokarmów lub suplementów, wspomagają zdrowie jelit. Gastroenterolog z Florydy i twórca treści o tematyce zdrowotnej, który specjalizuje się w zdrowiu układu pokarmowego, wątroby, trzustki i odżywianiu, zauważył, że ogórki kiszone są doskonałym źródłem wspomnianych probiotyków.

Jednak te, które zazwyczaj można kupić w sklepach, zawierają solankę z octem, który często zabija pożyteczne mikroorganizmy. Istnieją więc dwa sposoby na czerpanie korzyści z probiotyków z ogórków kiszonych.

Po pierwsze, można je kupić bez octu, które są dość łatwe do znalezienia, ale mogą być drogie. Albo można je fermentować samodzielnie w domu. Zajmuje to trochę więcej czasu i wysiłku, ale oszczędza dużo pieniędzy i wiadomo, co trafia do jelit – zauważył dr Salhab.

Na co pomagają ogórki kiszone?

Sok z ogórków kiszonych pomaga nie tylko w przypadku refluksu, ale także w przypadku regularnej niestrawności. Jedyne, na co należy uważać, to spożycie soli, ponieważ ogórki kiszone mogą zawierać jej dużo. Jednak fermentowane ogórki kiszone to nadal jeden z najlepszych sposobów na dostarczenie organizmowi naturalnych probiotyków - zauważył dr Salhab. W podpisie swojego posta udostępnił przepis na ich domowe przygotowanie.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj naczynia fermentacyjnego lub słoika z rurką fermentacyjną. Zwykły słoik typu mason też się nada, ale jeśli używasz standardowej pokrywki, musisz ją codziennie luzować, aby uwolnić gaz (w przeciwnym razie może eksplodować) – ostrzegł.

Składniki potrzebne do przygotowania domowych ogórków

  • 2 kg ogórków kiszonych, najlepiej odmiany Kirby.
  • 4 szklanki przefiltrowanej lub odchlorowanej wody.
  • Około 2 łyżek soli niejodowanej na 4 szklanki wody lub tyle, aby uzyskać solankę o stężeniu około 3,5 proc.
  • 4 do 6 ząbków czosnku, zmiażdżonych.
  • Świeży koperek lub 1 łyżeczka nasion kopru.
  • 1 łyżeczka nasion gorczycy.
  • 1 łyżeczka całych ziaren pieprzu.
  • Płatki czerwonej papryki (opcjonalnie).
  • 1 liść winogronowy lub inne źródło taniny, jeśli chcesz, aby potrawa była bardziej chrupiąca.

Sposób przygotowania

Odetnij cienki plasterek od kwiatu każdego ogórka. Rozpuść sól w wodzie o temperaturze pokojowej, aż do całkowitego wymieszania. Najpierw włóż do słoika czosnek, koperek i przyprawy, a następnie ciasno ułóż ogórki. Pozostaw około 2,5 cm wolnej przestrzeni. Zalej solanką, aż ogórki będą całkowicie zanurzone. W razie potrzeby dociśnij je, aby żaden nie wypłynął ponad powierzchnię solanki. Przykryj naczynie pokrywką z rurką fermentacyjną lub użyj zwykłej pokrywki i codziennie staraj się odbijać. Fermentuj w temperaturze pokojowej, aż do uzyskania kwaśnego smaku, zwykle trwa to od pięciu do czternastu dni, w zależności od temperatury i preferencji. Przenieś do lodówki, gdy będą już smakować. Trzymaj ogórki zanurzone w solance i szczelnie przykryte.

Powiązane
Celiakia a błonnik: kiedy dieta to za mało
Celiakia a błonnik: kiedy dieta to za mało
dieta
Matura 2026: Dieta maturzysty – co jeść, żeby lepiej zapamiętywać
Weronika Papiernik
oprac. Weronika Papiernik
Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Zobacz
|
Jackowski
Jasnowidz Jackowski przepowiada wojnę. Podaje konkretne lata
Busan,,South,Korea,–,October,30,,2025:,Chinese,President,Xi
Chiny już tego nie ukrywają. Jest oficjalne oświadczenie ws. Iranu
Hojny gest Władimira Putina. Rosja wypłaci odszkodowania
Hojny gest Władimira Putina. Rosja wypłaci odszkodowania
