Udar mózgu a regeneracja. Nowe spojrzenie na mechanizmy neuroplastyczności

Patryk Rozmus
2 kwietnia 2026, 10:25
Udar mózgu a regeneracja. Nowe spojrzenie na mechanizmy neuroplastyczności
Udar mózgu a regeneracja. Nowe spojrzenie na mechanizmy neuroplastyczności/Shutterstock
Najnowsze badania wskazują, że mózg człowieka po udarze może wykazywać zdolność do zaskakującej reorganizacji. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami ruchowymi zaobserwowano oznaki „młodszej” struktury w nienaruszonych obszarach mózgu, co może stanowić mechanizm kompensacyjny wspierający proces zdrowienia.

Przełomowe badanie międzynarodowe

Badanie zostało przeprowadzone przez międzynarodowy zespół naukowców w ramach konsorcjum ENIGMA. Analizie poddano dane ponad 500 pacjentów po udarze z 34 ośrodków badawczych w ośmiu krajach. Wyniki opublikowano w prestiżowym czasopiśmie The Lancet Digital Health.

Naukowcy wykorzystali zaawansowane modele sztucznej inteligencji do analizy obrazów MRI, co pozwoliło oszacować tzw. „wiek mózgu” w różnych jego regionach. Dzięki temu możliwe było dokładne zbadanie wpływu udaru na strukturę mózgu oraz procesy regeneracyjne.

Paradoksalne odmładzanie mózgu

Jednym z najciekawszych odkryć było to, że w uszkodzonej półkuli mózgu dochodzi do przyspieszonego starzenia, natomiast w przeciwległej, zdrowej półkuli obserwuje się oznaki „odmłodzenia”. Zjawisko to może świadczyć o aktywnej reorganizacji mózgu, który próbuje kompensować utracone funkcje poprzez wzmacnianie i adaptację nienaruszonych obszarów.

Kluczowa rola sieci czołowo-ciemieniowej

Szczególnie istotne zmiany zaobserwowano w tzw. sieci czołowo-ciemieniowej – strukturze odpowiedzialnej za planowanie ruchu, uwagę, koordynację. U pacjentów z poważnymi deficytami ruchowymi, nawet po ponad 6 miesiącach rehabilitacji, obszary te wykazywały młodszy niż oczekiwany wiek biologiczny.

Eksperci podkreślają jednak, że nie oznacza to pełnego powrotu funkcji ruchowych. Jest to raczej dowód na to, że mózg próbuje adaptować się do nowych warunków, gdy uszkodzony układ nie może już działać prawidłowo.

Nowe spojrzenie na neuroplastyczność

Badanie dostarcza nowych dowodów na istnienie neuroplastyczności – zdolności mózgu do zmian i adaptacji. Co istotne, zastosowanie sztucznej inteligencji umożliwiło wykrycie subtelnych procesów, które wcześniej pozostawały niewidoczne w standardowych badaniach obrazowych.

Znaczenie dla przyszłości rehabilitacji

Wyniki badania mogą mieć istotne znaczenie dla medycyny ponieważ umożliwiają lepsze zrozumienie procesów regeneracji mózgu, mogą pomóc w opracowaniu spersonalizowanych programów rehabilitacyjnych oraz otwierają drogę do bardziej precyzyjnego monitorowania postępów leczenia.

Naukowcy planują dalsze badania, które będą śledzić pacjentów od momentu udaru aż do późnych etapów rekonwalescencji. Pozwoli to lepiej zrozumieć, jak zmienia się mózg w czasie i jak można skuteczniej wspierać jego regenerację.

Odkrycie „odmładzania” zdrowych obszarów mózgu po udarze stanowi ważny krok w kierunku nowoczesnej neurologii. Pokazuje ono, że mózg posiada ogromny potencjał adaptacyjny, który – odpowiednio wspierany – może znacząco wpłynąć na poprawę jakości życia pacjentów po udarze.

Źródło: Keck School of Medicine of USC

Powiązane
Blurred,Background,Of,A,Modern,Pharmacy,Within,A,Hospital,Showcasing
Rewolucja w aptekach. Zmiany dotkną wszystkie placówki
rukiew wodna
Najzdrowsze warzywo na świecie kupisz w każdym markecie. Idealny dodatek do wielkanocnych dań
Przełom w badaniach nad chorobą Alzheimera. Naukowcy odkryli kluczowy mechanizm neurodegeneracji
Przełom w badaniach nad chorobą Alzheimera. Naukowcy odkryli kluczowy mechanizm neurodegeneracji
Patryk Rozmus
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraUdar mózgu a regeneracja. Nowe spojrzenie na mechanizmy neuroplastyczności »
Zobacz
kawa z mlekiem, kawa
Pijesz kawę z mlekiem? Zaskakujące badania – zobacz, co dzieje się w organizmie
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
"Cywile ucierpią jako pierwsi". Ostra reakcja na słowa Trumpa
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Chiny i Rosja łączą siły. Chcą złagodzić napięcia na Bliskim Wschodzie
Daily life in Tehran
Iran grozi USA. "Uderzymy w waszą infrastrukturę"
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
Epic Games rozdaje gry za darmo. Tylko do 9 kwietnia zgarniesz dwa tytuły, a potem wchodzi kolejny gratis
President,Donald,J.,Trump,Oversees,Operation,Epic,Fury,At,Mar-a-lago,
Trump stawia Iranowi ultimatum. "Straci wszystkie..."
