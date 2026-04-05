Najzdrowsze warzywo na świecie kupisz w każdym markecie. Idealny dodatek do wielkanocnych dań

Weronika Papiernik
wczoraj, 05:14
Wszyscy jedzą rzeżuchę, a to warzywo jest królem zdrowia. Idealne na wielkanocny stół/Shutterstock
Choć na wielkanocnych stołach króluje rzeżucha, to inne warzywo zdobyło miano "bomby witaminowej" wszech czasów. Amerykańscy naukowcy przebadali gęstość odżywczą produktów i tylko jeden z nich uzyskał perfekcyjny wynik 100 na 100 punktów. Poznaj ranking 10 najzdrowszych warzyw, które chronią przed nowotworami i chorobami serca - lider rankingu może Cię zaskoczyć.

Nie tylko rzeżucha jest idealną rośliną, którą można spożywać na Wielkanoc i dekorować sałatki.

Jeśli chcesz odżywiać się mądrzej i zdrowiej, a jednocześnie dostarczać organizmowi więcej składników odżywczych, to naukowcy sklasyfikowali "najbardziej wartościowe owoce i warzywa" na świecie - jedno warzywo uzyskało ocenę 100 na 100.

Ludzie, którzy chcą zdrowo się odżywiać nawet w święta, często zaopatrują się w owoce i warzywa, takie jak awokado, szpinak i jarmuż, które cieszą się reputacją jednych z najzdrowszych produktów. Jednak to warzywo przewyższa je wszystkie -i jest dostępne we wszystkich supermarketach.

Najzdrowsze warzywo świata. Naukowcy wskazali

Skromna rzeżucha zyskała ten status dzięki wysokiej zawartości witamin i minerałów.Służy do wielu dań wielkanocnych. I dobrze, bo Centrum Kontroli i Chorób rządu USA obliczyło gęstość odżywczą owoców i warzyw na podstawie zawartości 17 różnych składników odżywczych, a następnie je uszeregowało. Wśród składników odżywczych znalazły się

  • potas,
  • błonnik,
  • białko,
  • wapń,
  • żelazo,
  • tiamina,
  • ryboflawina,
  • niacyna,
  • kwas foliowy,
  • cynk.

Jednak to rukiew wodna była jedynym owocem lub warzywem, które uzyskały bezbłędny wynik 100 punktów. Na drugim miejscu z 92 punktami znalazła się kapusta pekińska, a na trzecim boćwina z 89 punktami. Jennifer Di Noia, adiunkt socjologii na Uniwersytecie Williama Patersona w Wayne w stanie New Jersey, powiedziała: Produkty spożywcze o wyższej wartości odżywczej dostarczają więcej składników odżywczych w przeliczeniu na kalorie.

Najniższą ocenę wśród warzyw uzyskał batat (batat) z wynikiem 10,51, a grejpfrut znalazł się na samym końcu z wynikiem 10,47.

Dr Di Noia podkreślił znaczenie tych odkryć, wyjaśniając: Składniki odżywcze owoców i warzyw są silnie powiązane ze zmniejszeniem ryzyka chorób przewlekłych. Dotyczy to chorób układu krążenia i neurodegeneracyjnych oraz niektórych nowotworów. Wyniki mogą pomóc konsumentom skupić się na ich dziennym zapotrzebowaniu na energię i na tym, jak najlepiej pozyskać jak najwięcej składników odżywczych z pożywienia. Rankingi zapewniają przejrzystość w zakresie jakości odżywczej różnych produktów spożywczych i mogą pomóc w wyborze produktów o większej gęstości odżywczej w grupie produktów o najwyższej wartości odżywczej - tłumaczy.

Dlaczego rukiew wodna jest dobra?

Rukiew wodna należy do rodziny kapustowatych, do której należą również jarmuż, brukselka i kapusta. Jest niskokaloryczna, ale bogata w składniki odżywcze, zwłaszcza witaminę K, niezbędną do krzepnięcia krwi i zdrowych kości. Ma również wysoką zawartość przeciwutleniaczy, które mogą pomóc zmniejszyć ryzyko chorób przewlekłych, chroniąc przed uszkodzeniem komórek przez wolne rodniki, szkodliwe cząsteczki prowadzące do stresu oksydacyjnego.

10 najbogatszych w składniki odżywcze warzyw

1. Rukiew wodna 100/100

2. Kapusta pekińska 91,99

3. Burak liściowy 89,27

4. Burak zielony 87.08

5. Szpinak 86,43

6. Cykoria 73,36

7. Sałata liściasta 70,73

8. Pietruszka 65,59

9. Sałata rzymska 63,48

10. Kapusta włoska 62,49

