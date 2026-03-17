Naukowcy z Rockefeller University oraz Biohub opracowali innowacyjne narzędzie badawcze o nazwie TRACK (Tracking Recently Activated Cell Kinetics), które pozwala śledzić losy świeżo aktywowanych limfocytów T w organizmie. Dzięki temu możliwe stało się dokładne zrozumienie, jak komórki te przemieszczają się między narządami oraz jak zmieniają swoje funkcje w trakcie infekcji.

Precyzyjna strategia układu odpornościowego

Limfocyty T nie działają przypadkowo. Po wykryciu zagrożenia np. obecności wirusa, przechodzą proces aktywacji w narządach limfatycznych, takich jak węzły chłonne. Tam „uczą się” rozpoznawać przeciwnika i przygotowują strategię działania.

Po aktywacji zaczynają się intensywnie namnażać, tworząc klony o identycznym materiale genetycznym. Część z nich bezpośrednio zwalcza patogen, inne koordynują odpowiedź immunologiczną. Po ustąpieniu infekcji część limfocytów T przekształca się w komórki pamięci, które zapewniają szybszą reakcję przy kolejnym kontakcie z tym samym zagrożeniem.

TRACK – przełom w badaniach nad odpornością

Nowe narzędzie TRACK umożliwia trwałe oznaczenie aktywowanych limfocytów T za pomocą fluorescencyjnego znacznika. Dzięki temu badacze mogą dokładnie śledzić, które komórki reagują na konkretny antygen oraz jak zmienia się ich rola w czasie.

W badaniu przeanalizowano zachowanie limfocytów T podczas infekcji wirusem grypy w trzech kluczowych lokalizacjach: płucach, węzłach chłonnych, śledzionie. Pozwoliło to odkryć, że układ odpornościowy działa w sposób „podzielony na zadania”, a różne narządy pełnią odmienne funkcje.

Różne narządy – różne role

Badania wykazały, że miejsce pierwszego kontaktu limfocytów T z wirusem ma kluczowe znaczenie dla ich dalszej funkcji:

płuca – limfocyty T działają jako wyspecjalizowani obrońcy pierwszej linii, bezpośrednio zwalczający infekcję,

węzły chłonne – wspierają produkcję przeciwciał poprzez współpracę z limfocytami B,

śledziona – pełni funkcję „rezerwy”, rozprowadzając ochronę w całym organizmie.

Co istotne, z czasem komórki te przemieszczają się i tworzą wspólną pamięć immunologiczną, co zwiększa skuteczność odpowiedzi w przyszłości.

Jedne klony – wiele funkcji

Zaskakującym odkryciem było to, że nawet genetycznie identyczne limfocyty T mogą pełnić różne role. Niektóre wspomagają produkcję przeciwciał, inne niszczą zakażone komórki, a jeszcze inne odpowiadają za długotrwałą ochronę.

Dodatkowo zauważono, że różne tkanki mogą preferencyjnie aktywować określone klony limfocytów T, co sugeruje, że lokalne środowisko ma duży wpływ na przebieg odpowiedzi immunologicznej.

Znaczenie dla medycyny

Choć badanie dotyczyło wirusa grypy, potencjalne zastosowania narzędzia TRACK są znacznie szersze. Może ono znaleźć zastosowanie w badaniach nad: nowotworami, skutecznością szczepionek, chorobami autoimmunologicznymi (np. stwardnieniem rozsianym). Lepsze zrozumienie, jak limfocyty T zmieniają swoje funkcje i lokalizację, może w przyszłości umożliwić precyzyjne sterowanie odpowiedzią immunologiczną — zarówno jej wzmacnianie, jak i hamowanie.

Nowy kierunek w immunologii

Odkrycia te pokazują, że układ odpornościowy działa w sposób niezwykle zorganizowany i dynamiczny. Narzędzie TRACK otwiera nowe możliwości badawcze, które mogą przyczynić się do opracowania bardziej skutecznych terapii i strategii leczenia wielu chorób.

Zrozumienie „mapy działania” limfocytów T to krok w stronę medycyny precyzyjnej, w której leczenie będzie dostosowane do konkretnych mechanizmów zachodzących w organizmie pacjenta.

Źródło: Rockefeller University