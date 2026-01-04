- Najważniejsze zmiany
- Jakie szczepienia dołączają do listy?
- Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szczepień ochronnych
- Kto i na jakich zasadach może skorzystać?
- Jak umówić się na szczepienie w aptece i jak się przygotować?
- Rzeczy, o których warto pamiętać
- FAQ - najczęściej zadawane pytania
Najważniejsze zmiany
Od 1 lutego 2026 r. wykaz szczepień, które mogą być wykonywane w aptekach i finansowane (w całości lub częściowo) ze środków publicznych, został rozszerzony - do listy dołącza sześć nowych pozycji skierowanych do dorosłych (osób po 18. roku życia). Nowe pozycje to m.in. szczepienia przeciw ospie wietrznej, durowi brzusznemu, meningokokom (B i ACWY), żółtej gorączce oraz szczepionki skojarzone przeciw błonicy/tężcowi/krztuścowi/polio. Informację o obwieszczeniu opublikowano w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia.
Jakie szczepienia dołączają do listy?
- ospa wietrzna (dla dorosłych 18+)
- dur brzuszny (dla dorosłych 18+)
- szczepionki skojarzone przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis (dla dorosłych 18+)
- meningokoki typu B (dla dorosłych 18+)
- meningokoki typu ACWY (dla dorosłych 18+)
- żółta gorączka (febra) (dla dorosłych 18+)
Pełna lista - także tych szczepień, które już wcześniej były dostępne w aptekach (np. COVID-19, grypa, HPV, pneumokoki, kleszczowe zapalenie mózgu, RSV, WZW A/B, MMR, półpasiec) - została opublikowana w obwieszczeniu.
Obwieszczenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu szczepień ochronnych
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2025 r. w sprawie wykazu szczepień ochronnych przeprowadzanych w aptece, które mogą być w całości lub w części finansowane ze środków publicznych. Dziennik Urzędowy MZ
Kto i na jakich zasadach może skorzystać?
Zasadniczo rozszerzenie dotyczy osób dorosłych - większość nowych pozycji jest przeznaczona dla osób po 18. roku życia (konkrety w obwieszczeniu).
Finansowanie może pochodzić z budżetu (NFZ/środki publiczne) - w praktyce oznacza to, że apteki będą mogły wykonywać te szczepienia i rozliczać je ze środków publicznych zgodnie z zasadami określonymi w obwieszczeniu i przepisach wykonawczych.
Jak umówić się na szczepienie w aptece i jak się przygotować?
- Rejestracja: skontaktuj się z wybraną apteką - wiele punktów szczepień wymaga wcześniejszej rejestracji (telefonicznie lub online).
- Wywiad przedszczepienny: farmaceuta przeprowadzi krótki wywiad i sprawdzi przeciwwskazania (choroby przewlekłe, ciąża, alergie, przebieg immunizacji itp.).
- Dokumentacja: zabierz dokument tożsamości i, jeśli posiadasz, dokumentację potwierdzającą wcześniejsze szczepienia.
- Po szczepieniu: zwykle zaleca się krótki odpoczynek w punkcie (obserwacja), a w razie objawów niepożądanych kontakt z apteką lub lekarzem.
- Koszt/Refundacja: jeśli szczepienie jest finansowane publicznie zgodnie z obwieszczeniem, apteka powinna rozliczyć usługę ze środków publicznych - warto podczas rejestracji zapytać o warunki i ewentualne dopłaty.
Rzeczy, o których warto pamiętać
Nie każda apteka oferuje wszystkie wymienione szczepienia - dostępność zależy od lokalnego punktu szczepień, posiadanych preparatów i umów finansujących.
Niektóre szczepienia (np. żółta gorączka) mają specyficzne wymagania (np. potwierdzenie wskazań do podania, czy wpis do Międzynarodowej Książeczki Szczepień) - farmaceuta poinformuje o szczegółach.
Jeśli masz choroby przewlekłe lub przyjmujesz leki immunosupresyjne - skonsultuj się najpierw z lekarzem.
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Od kiedy zmiana obowiązuje?
Obwieszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (obwieszczenie z 23 grudnia 2025 r.) - rozszerzenie wchodzi w życie od 1 lutego 2026 r.
Kto może się zaszczepić w aptece bezpłatnie?
Wskazania określa obwieszczenie - nowe szczepienia dedykowane są w większości osobom po ukończeniu 18. roku życia; szczegóły i ewentualne ograniczenia zawiera dokument DUM MZ.
Czy muszę mieć skierowanie od lekarza?
Zwykle nie - w aptece farmaceuta przeprowadza wywiad i kwalifikuje osobę do szczepienia. Jeśli jednak obowiązują szczególne zasady dla danego preparatu, apteka powiadomi o konieczności dodatkowej dokumentacji.
Czy szczepienia w aptekach są finansowane przez NFZ?
Obwieszczenie dopuszcza finansowanie szczepień ze środków publicznych - w praktyce apteki będą mogły je rozliczać z NFZ/odpowiednich programów, zgodnie z przepisami. Rzeczywiste warunki finansowania i rozliczeń zależą od szczegółowych mechanizmów wdrożeniowych.
Gdzie znajdę pełną, oficjalną listę?
Pełna lista i treść obwieszczenia są dostępne w Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia (publikacja DUM MZ, plik PDF). Zalecamy zapoznanie się z dokumentem źródłowym lub kontakt z lokalną izbą aptekarską/apteką.