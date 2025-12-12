GIS został poinformowany przez dystrybutora Nestlé Polska SA o dobrowolnym i prewencyjnym wycofaniu dwóch partii preparatu dla niemowląt. Chodzi o NAN Optipro Plus 1 (mleko modyfikowane początkowe). Obecność mikroorganizmu Bacillus cereus na jednej z linii produkcyjnych w zakładzie. Bacillus cereus to bakteria, która może wywoływać zatrucia pokarmowe.

Mleko modyfikowane. Partie objęte ostrzeżeniem

GIS precyzyjnie wskazał numery partii, których dotyczy ostrzeżenie. Produkty pochodzą z Niderlandów. Ostrzeżenie dotyczy:

Reklama

NAN Optipro Plus 1 , 800 g o numerze partii 52860346AA z datą minimalnej trwałości 10.2027.

, 800 g o numerze partii z datą minimalnej trwałości 10.2027. NAN Optipro Plus 1, 400 g o numerze partii 52870346AD z datą minimalnej trwałości 10.2027.

Dystrybutor w Polsce to Nestlé Polska SA.

Apel GIS

Główny Inspektor Sanitarny wydał jasne zalecenia dla konsumentów. Konsumenci nie powinni spożywać produktów z dwóch wskazanych partii. W przypadku, gdy dziecko spożyło mleko z objętych komunikatem partii i wystąpiły objawy choroby, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Firma Nestlé Polska SA podjęła natychmiastowe działania po uzyskaniu informacji o zanieczyszczeniu. Dystrybutor niezwłocznie podjął dobrowolne i prewencyjne wycofanie wskazanych partii. Informacje na temat wycofania umieszczono również na stronie internetowej Nestlé.