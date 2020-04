Reklama

Zachodzić w ciążę?

O siebie pani pyta?

Nie, o kobiety w ogóle. O ten stan teraz.

Nie, nie zachodzić. Poczekać. Jeśli się planowało, to lepiej odłożyć plany na przyszłość.

Koronawirus może wpływać na ciążę?

Nikt tego nie wie. Nie ma danych, czy z powodu tego wirusa częściej można poronić, czy też może dziać się coś innego. A ponieważ nie ma danych, to prosimy, żeby jeszcze chwilę się zastanowić. Rekomenduję wręcz, by teraz nie zachodzić w ciążę. Brak danych to brak danych. Ponieważ nie wiadomo, czy koronawirus wpływa na przebieg ciąży, na dziecko w brzuchu, to...

