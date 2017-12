- Choroby zakaźne cały czas zagrażają naszemu zdrowiu i życiu. Najskuteczniejszym i najbezpieczniejszym sposobem ochrony przed tymi chorobami, powikłaniami związanymi z nimi, trwałym uszczerbkiem zdrowia lub śmiercią z ich powodu są szczepienia ochronne - czytamy w komunikacie na stronie MZ. Resort zaapelował, by decyzje dotyczące szczepień podejmować na podstawie wiarygodnych informacji, opartych na dowodach naukowych.

- Szczepionki należą do najściślej kontrolowanej grupy produktów leczniczych dostępnych na rynku. Podlegają rygorystycznej kontroli w czasie ich rejestracji i cały czas są kontrolowane wszystkie serie szczepionek wprowadzanych na rynek – szczególnie pod względem występowania działań niepożądanych - podkreśla resort.

Eksperci oceniają, że około 122 milionów osób zawdzięcza życie szczepionkom. - To dlatego, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat zaszczepiono miliony dzieci przeciw chorobom wieku dziecięcego, takim jak odra, poliomyelitis, błonica, krztusiec czy pneumokokowe zapalenie płuc - wskazuje MZ.

Resort przypomina, że szczepienia chronią nie tylko osoby zaszczepione (które uzyskują odporność indywidualną), lecz także całe społeczeństwo – tworzy się tzw. odporność zbiorowiskowa. Jednak aby tak się stało, potrzebny jest wysoki odsetek zaszczepionych osób - co najmniej ok. 95 proc. (MZ podaje, że obecnie w Polsce wynosi on 93-98 proc.).

MZ zachęca do odwiedzania nowej odsłony portalu Szczepienia.info. - Treści, które są tam zamieszczane, przygotowują eksperci NIZP-PZH oraz współpracujący lekarze wakcynolodzy – w oparciu o aktualną wiedzę medyczną - zapewnia resort.