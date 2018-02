Wyjątkowość drzew

Drzewa istnieją praktycznie od zawsze. Na przestrzeni wieków dawały ludziom schronienie i cień. Z biegiem czasu zaczęto je wykorzystywać w celach leczniczych. Medycyna ludowa dzieliła drzewa na dobre i złe. Do pierwszych zaliczano lipę, brzozę, kasztanowca, dąb, jarzębinę i czarny bez, natomiast topolę, osikę i olchę uznano za „wampiry”, które pozbawiają nas energii. I tak, już w tradycyjnej medycynie chińskiej świeżego soku z brzozy używano, aby oczyścić organizm i dostarczyć mu energii życiowej, a w wierzeniach ludowych oskołę wykorzystywano jako lek przeciwnowotworowy.

Leczniczych drzew jest o wiele więcej, natomiast łączy je jedna wspólna cecha - wszystkie z nich wczesną wiosną puszczają soki, które są dobroczynne dla naszego organizmu. Z tego względu warto o nich wiedzieć i je pielęgnować, aby móc cieszyć się darami, jakie dla nas mają.

Brzoza

Zacznijmy od wspomnianej już brzozy, charakterystycznego drzewa z jasnym pniem, które rośnie ok. 80 lat. Jej dobroczynne właściwości znane są od wielu pokoleń. Dawniej z jej pączków zaparzano sok, który łagodził bóle gardła czy kości. Napar pomagał również zbić wysoką temperaturę. Od dawna wierzy się również w moczopędne i odtruwające czynniki tej wyjątkowej rośliny.

Klon

To potężne drzewo wiosną obficie wydziela sok, który posiada dużą ilość witamin, soli mineralnych oraz cukru. Działa on oczyszczająco i tonizująco, a także wzmacnia odporność. Do produkcji można wykorzystać zarówno nasz Europejki klon zwyczajny jak i jesionolistnego, pensylwańskiego, kłosowego czy wielkolistnego.

Grab

To kolejne drzewo, które zachwyca swoją szlachetnością. W korzystnych warunkach może rosnąć nawet 300 lat. Charakteryzuje się rozłożystą, twardą i wytrzymałą koroną. Podobnie jak pozostałe drzewa, wczesną wiosną wydziela sok, który działa rozluźniająco na ścięgna i mięśnie całego ciała. Ma słodkawy smak więc idealnie sprawdzi się również jako syrop, który można przygotować samemu. Dzięki swoim właściwościom poleca się go osobom aktywnym fizycznie.

Akacja

Pachnące i czarujące drzewo, które coraz częściej stanowi element dekoracji ogrodu. Mało kto wie, że sok z akacji wzmacnia organizm i chroni go przed wszelkimi schorzeniami. Ma również właściwości rozkurczające oraz usprawnia krążenie krwi.

Lipa

Od zawsze była uważana za wyjątkowe drzewo. Wierzono, że pomaga zachować spokój i zdrowie. Źródłem największej ilości dobroczynnych składników są jej kwiaty, które posiadają flawonoidy, witaminę C i PP. Natomiast sok z nich przygotowany usprawnia pracę układu odpornościowego, oddechowego i krążenia. Działa też odprężająco i stymulująco na mózg. Samo zdrowie!

Głóg

Roślina posiadająca aż 200 gatunków! Jednak wszystkie jej owoce bogate są w witaminę PP, C oraz te z grupy B. To nie wszystko, w jej składzie znajdują się również niezbędne do naszego funkcjonowania pierwiastki, m.in.: magnez, żelazo, miedź oraz krzem. Prawdziwa bomba witaminowa! Co istotne w medycynie ludowej głóg był naturalnym środkiem na bezsenność oraz problemy z trawieniem. Pozytywnie wpływa także na choroby serca.

Natura, to skarbnica tego co najlepsze i najzdrowsze, a las to miejsce, w którym przy odrobinie wiedzy możemy odnaleźć jej prawdzie dary. Dlatego tworząc naszą Oskołę czerpiemy z niej to co najcenniejsze, uzupełniając jedynie o owoce, które dodatkowo podkreślają jej wyjątkowość.