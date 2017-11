- Smog to mieszanina różnych rodzajów substancji i sadzy oraz dymu - powiedziała w "Dzień Dobry TVN" Aleksandra Stanisławska, specjalistka od spraw ochrony powietrza.

- To, co zaoszczędzimy, paląc tańszym paliwem, to wielokrotnie więcej zapłacimy naszym samopoczuciem, rachunkami za zdrowie i zgonami naszych najbliższych - zaznaczył dr Marcin Popkiewicz, klimatolog.

W studiu programu rozmawiali prezes Fundacji Aviva Monika Kulińska oraz współzałożyciel start-upu "Airly" Wiktor Warchałowski. - Będziemy montować sto pięćdziesiąt czujników na terenie całego kraju - podkreśliła Kulińska.

